Albert Rivera reclama a Rajoy una "gran remodelación" del Gobierno tras la salida de Guindos

Actualizado 20/02/2018 14:58:18 CET



Ciudadanos exige a Rajoy que ponga fecha al Debate sobre el estado de la Nación y "dé la cara" ante el Congreso

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a hacer una "gran remodelación" del Ejecutivo aprovechando la salida del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, para ocupar la Vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), un nombramiento que el partido naranja ve positivo para España.

"Nosotros nos felicitamos porque le apoyamos", ha declarado sobre la elección de De Guindos como vicepresidente del BCE tras la retirada del candidato irlandés Phlip Lane. Durante la reunión semanal con el grupo de Cs en el Congreso, Rivera ha señalado que la presencia del ministro en ese organismo europeo contribuye a paliar la "falta de presencia" de España en otros ámbitos internacionales y permite que el país "tenga voz" en el BCE y en la política monetaria europea.

También se ha referido a la designación de De Guindos el portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, Juan Carlos Girauta, que ha descrito al ministro como una persona "preparada" y "notable". Además, ha destacado su apuesta por el diálogo y el acuerdo, lo que le convirtió en "un puente muy útil" con el Gobierno a la hora de que este se aviniera a cumplir las condiciones del pacto de investidura con Cs, aunque a veces el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo "abortaba" después.

"Lo que nos gustaría es que el perfil del nuevo ministro fuera lo más parecido posible", ha afirmado sobre la persona que sustituya al ministro de Economía. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Girauta ha apuntado que Luis de Guindos era "lo más cercano" a Ciudadanos que había en el Ejecutivo de Rajoy, y ha valorado positivamente que fuera un "independiente" y no un militante del PP.

UN EJECUTIVO "PARALIZADO" Y CON 4 MINISTROS REPROBADOS

El líder de la formación naranja ha pedido a Rajoy que, tras la salida de De Guindos, haga "una verdadera crisis de Gobierno", ya que su actual equipo está "paralizado, sin iniciativa, sin liderazgo" y tiene a cuatro ministros reprobados por el Parlamento: el de Justicia, el de Hacienda, el de Interior y el de Asuntos Exteriores.

"Conviene que el señor Rajoy aproveche esta ocasión para hacer una gran remodelación, renovar de arriba a abajo muchos de esos Ministerios reprobados y que entre gente no para atacar a Ciudadanos, sino para atacar el paro o la corrupción, que la tienen algunos en sus filas, y para hacer reformas, liderar y situar a España en el mundo", ha manifestado.

Rivera considera que el Ejecutivo del PP está "más obsesionado con su socio de investidura que con los nacionalistas" y más preocupado por las encuestas que por atajar los problemas que afectan a los españoles, mientras continúa "incumpliendo buena parte del pacto de investidura" que firmó con Cs.

Por otro lado, el presidente del partido naranja ha dicho que, en las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces del Congreso de este martes, han subrayado la necesidad de convocar ya el Debate sobre el estado de la Nación, que no se celebra desde hace tres años.

"Es una anomalía en términos parlamentarios. No hay motivos para que no se celebre este año", ha afirmado Rivera, que ha explicado que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, les ha respondido que "no tiene noticias" de Rajoy al respecto.

En su opinión, el PP no debería tener "miedo a debatir" en sede parlamentaria y el presidente del Gobierno tendría que "dar la cara", sobre todo en un momento en el que "está en jaque la unidad de la nación y la estabilidad política" y que el país afronta problemas de corrupción, económicos y sociales "muy gordos". Por eso, ha exhortado a Rajoy a "poner fecha y hora" al debate.

EL GOBIERNO DEBE LLEVAR LOS PRESUPUESTOS AL CONGRESO

También ha arremetido contra el Ejecutivo por no haber llevado aún al Congreso los Presupuestos Generales del Estado de 2018, tras lo cual le ha pedido que salga de su "evidente parálisis" y muestre respeto al poder legislativo y al "normal funcionamiento de la democracia". "Estos señores no traen los Presupuestos, no quieren Debate sobre el estado de la Nación y dicen que se puede gobernar 150 años por decreto. Yo no lo creo", ha declarado.

Rivera, que ha defendido el preacuerdo que Cs alcanzó con el Gobierno para apoyar las cuentas públicas de este año, ha lamentado que su aprobación continúe bloqueada "por las disputas internas del PP" y por la posición del PNV, que no quiere respaldarlas pese a que "se ha llevado un 'cuponazo' insolidario" --el acuerdo sobre el Cupo vasco-- "del bolsillo de todos los españoles".