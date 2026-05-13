El alcalde de Toledo denuncia un "bloqueo" del Gobierno a la ciudad y confirma su intención de volver a ser candidato

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante el Foro ABC, a 13 de mayo de 2026, en Madrid (España). El encuentro se celebra en la sede del diario en Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, el 'popular' Carlos Velázquez, ha acusado este miércoles al Gobierno de poner "palos en la rueda" y "bloquear" asuntos en la ciudad como la exclusión de fondos europeos o la situación de la alta velocidad, a la vez que ha confirmado su intención de volver a ser candidato del PP en la capital castellano-manchega.

"Tenemos motivos suficientes para pensar que han dejado a Toledo fuera de la asignación de fondos europeos por razones diferentes al proyecto", ha dicho Velázquez, quien ha recordado que su Ayuntamiento ha interpuesto un recurso y que "en breve" presentará la demanda en Bruselas. "Llegaremos hasta donde tengamos que llegar", ha asumido el regidor toledano. Al respecto, ha apuntado directamente a la ministra de Educación, Milagros Tolón, quien fuera alcaldesa de Toledo entre 2015 y 2023.

Durante su intervención el Foro de ABC en Madrid --acompañado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra y el líder del PP-CLM, Paco Núñez-- Velázquez ha asegurado que le gustaría estar "en cuarto de alcalde", confirmando así su intención de repetir candidatura a las próximas elecciones municipales.

RECONOCE LA COLABORACIÓN CON PAGE

Velázquez ha reconocido a lo largo de su intervención la colaboración institucional con el Gobierno autonómico del socialista Emiliano García-Page, pero se ha mostrado confiado en que "se le puede ganar", porque lo que se le "achaca" es la "falta de coherencia". "Si este domingo hubiera elecciones, en Castilla-la Mancha nadie duda de que habría un cambio de color político", ha consagrado.

Así, preguntado precisamente por las elecciones andaluzas de este domingo 17 de mayo, Velázquez ha dicho que su partido está "muy ilusionado". "Juanma Moreno ha demostrado que otra forma de hacer política es posible", ha afirmado el alcalde de Toledo, además de destacar que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato "ha demostrado que Andalucía era algo más que sol y playa y las verbenas".

En clave nacional, ha respondido también que le "encantaría" un adelanto de elecciones generales, aunque no se ha mostrado optimista al respecto y ha criticado que Pedro Sánchez quiera mantenerse en el Gobierno "unos meses, unas semanas, unos días o incluso unas horas más", en lo que ha definido como "un auténtico ejercicio de supervivencia política o personal".

"Lo más lógico es que Pedro Sánchez intente alargar todo lo posible para ver si pasa alguna circunstancia, a ver si llegan los extraterrestres a la Tierra o pasa cualquier circunstancia que no podamos imaginar", ha opinado.

LE GUSTARÍA NO DEPENDER DE VOX

Respecto a su Gobierno de coalición con Vox, el regidor ha confirmado que le gustaría "correr sin muleta" y tener mayoría absoluta para "ir más rápido", aunque ha destacado el cumplimiento de su compromiso de "dar a Toledo un gobierno sólido, estable y duradero". Aún así, ha confirmado estar "preparados para todo" y que "la aritmética parlamentaria es la que es".

En este sentido, ha insistido en que, en tres años de mandato han tenido "tres presupuestos" y también han cumplido o están "en proceso" de cumplir "el 72% del programa electoral". "Podemos decir con satisfacción que todos los grandes retos y los importantes proyectos de la legislatura han sido abordados", ha concluido.