La alcaldesa de Palencia no entiende que el Comité Federal del PSOE se resista a ver que "el rey va desnudo"

Archivo - La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA - Archivo

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha tomado este sábado la palabra en el Comité Federal del PSOE para asegurar que no entiende cómo sus compañeros se resisten a ver que "el rey va desnudo", en alusión al presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez.

Andrés, que se presentará a la reeleción como primera edil de Palencia en las elecciones municipales de 2027, viene pidiendo elecciones a Sánchez desde que el PSOE sumara la cuarta derrota electoral en los comicios autonómicos celebrados en Andalucía.

Y este sábado ha aprovechado para cuestionar que el máximo órgano del partido entre congresos, que ha mostrado un amplio apoyo al discurso de Sánchez en medio de las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y el PSOE, no vea que "el rey va desnudo", según informaron a Europa Press fuentes socialistas.

PAGE Y ANDRÉS, LAS DOS ÚNICAS VOCES CRÍTICAS

"El rey va desnudo" es una expresión popular del conocido cuento de hadas clásico 'El traje nuevo del emperador' (Hans Christian Andersen) que se usa en el ámbito político cuando se ignora una verdad por miedo o presión.

En el Comité Federal, tanto la alcaldesa palentina como el presidente castellanomanchengo, Emiliano García Page, han sido las dos únicas voces críticas que se han escuchado contra el líder socialista.

Page ha vuelto a pedir elecciones pero, ante la previsión de que Sánchez no va hacer de momento uso de esa potestad, le ha pedido que al menos si se plantea un adelanto, piense en la "infantería" del partido y no en lo que le pidan Junts y el PNV.