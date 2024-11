Alcaldesa Valencia sobre responsabilidad del Consell: "Todo el mundo debe revisar su gestión, pero ese tiempo ya vendrá"

Zona habilitada para los residuos de la DANA, a 6 de noviembre de 2024, en Castellar, Valencia - Eduardo Manzana - Europa Press

VALENCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, preguntada por las posibles responsabilidades políticas de la Generalitat en la gestión de la DANA, ha recalcado: "Todo el mundo debe revisar, todo el mundo va a revisar de su gestión, pero ese tiempo ya vendrá, ahora mismo tenemos que estar todos unidos trabajando".

Catalá, en declaraciones a los medios, no ha querido pronunciarse sobre las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha afirmado que si él fuera el president Mazón habría pedido "sin duda la declaración de emergencia nacional". "No voy a entrar en esto. Mazón dará las oportunas explicaciones en la comparecencia de este jueves en Les Cortes Valencianas", ha apuntado.

Respecto a las declaraciones de ayer de Mazón, en la que afirmó que "todo el mundo" está "obligado" a "repasar errores que se pudieron cometer" y no haber prestado más atención a la Rambla del Poyo, ha mantenido: "Ya veremos hasta qué punto es un error que la Confederación Hidrográfica del Júscar (CHJ), la entidad que nos tiene que advertir de la situación que ha habido en el barranco del Poyo a uno de los municipios que ha tenido tres pedanías afectadas y 13.000 personas afectadas por esta circunstancia, no nos advirtiera para que esas personas las pudiéramos desalojar de forma preventiva".

Catalá ha insistido en que no quiere entrar en "batallas políticas" porque "luego parece que queramos prender fuego a esto y no es verdad", pero ha recalcado que es "una realidad" que la CHJ, "en ningún momento nos dice lo que está pasando y lo que puede llegar".

En ese sentido, ha recordado que el Ayuntamiento de València constituyó el CECOPAL --al que se invitó a participar a los portavoz municiapales de la oposición-- a las 11.00 horas del día 29 y mantuvo reuniones a las a la 13.00, a las 15.00 horas, a las 18.00, a las 20.00 horas y a las 22.00 y se mantuvo activa toda la noche y ha recalcado que desde su constitución "estuvo coordinándose con el 112".

Así, ha señalado que pudo desalojar Pinedo esa noche de forma preventiva, hizo "todo lo posible" por desalojar en Castellar --"y gracias a Dios en Castellar solo hemos tenido dos víctimas", ha apuntado--, pero en La Torre "no fue posible y nadie nos avisó de por dónde venía el agua".

"Ya hablaremos de estas cuestiones, no a la guerra política, ahora tenemos que centrarnos en las ayudas, pero yo tengo muy claro lo que pasó ese día y lo que yo viví como municipio afectado, pero ahora lo que a mí me preocupa es cómo ayudar a las personas que lo han perdido todo y sinceramente, no voy a entrar en otras historias", ha apostillado.