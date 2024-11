De Aldama asegura que Sánchez le dijo textualmente en 2019: "Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado"

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha señalado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama que él fue por petición del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García a un acto del PSOE en 2019 donde se presentaba la candidatura de Pepu Hernández y donde se hizo una foto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha aseverado que en una breve reunión en un reservado del Teatro de La Latina de Madrid fue cuando Sánchez le dijo: "Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado".

Así consta en la grabación en vídeo del interrogatorio, al que ha tenido acceso Europa Press, donde su abogado José Antonio Choclán le ha preguntado si recuerda haber participado en un acto organizado por el Partido Socialista al que asiste el presidente con ocasión de la incorporación de Pepu Hernández", y De Aldama le contesta que quiere "aclarar" que el no participa en el acto sino que le "hacen ir a un acto (...) para hablar con el presidente".

"Porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Es decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Abalos (...) y Koldo", ha indicado para luego añadir que no fue un encuentro fortuito "para nada" y que la foto con Sánchez "se hace en un sitio reservado en el que solamente están" el presidente, Koldo y él.

"El presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda, hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, a 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente", incide.

Sobre el asunto por el que le daba las gracias, De Aldama ha explicado al fiscal que era por "las gestiones" que hizo con un "el tema de México".

"Fue un éxito el viaje --a México--. Es decir, vinieron con un acuerdo firmado y vinieron con más proyectos encima de la mesa, como podía ser la posible gestión de varios aeropuertos en México por parte de AENA. Entonces, para mí, no es que fuera algo probado. O sea, para mí fue un éxito", ha explicado.