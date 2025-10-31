Alejo Miranda dice que la comparecencia de Sánchez en la Comisión "tiene largo recorrido" como tuvo la de Santos Cerdán

El senador del PP Alejo Joaquín Miranda durante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular, Alejo Miranda, ha asegurado que la comparecencia en la comisión de investigación del Senado del pasado jueves del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "un largo recorrido", en relación a posibles denuncias por mentir, como ocurrió en el caso del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

Así lo ha dicho en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que el popular también ha afirmado que, una vez se publique el diario de sesiones, irán descubriendo lo que Sánchez "intentó no decir, pero en realidad acabó diciendo". Por ello, asegura que la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez "tiene largo recorrido".

En este sentido, recuerda lo ocurrido con la comparecencia del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ante esta misma comisión cuando mintió sobre su relación con el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García. La organización Hazte Oir presentó una querella por falso testimonio y el juzgado de instrucción número 24 de Madrid la ha admitido a trámite.

CREE QUE CONSIGUIÓ RETRATAR AL PRESIDENTE

Respecto al análisis pendiente, Miranda ha afirmado que es "muy difícil encontrar mentiras" en alguien que "jugó a evitar la verdad", aunque ha asegurado que consiguió retratar al presidente, quien, en su opinión, eludía la verdad y "evitaba mentir, sin decir la verdad".

Por otro lado, Miranda ha afirmado que su primer éxito, fue lograr que Sánchez se encontrara "frente a frente a la verdad". En su opinión, "que el presidente del Gobierno consiga no dar la cara y consiga evadir la verdad, eso no es ganar, eso es que pierde España".

Alejo Miranda ha negado que el espectáculo lo diese él, y ha afirmado que el presidente fue al "'show' de las gafas", además de que "el espectáculo lo está dando el Gobierno" con la "colocación de sus concubinas" en empresas públicas. Ha añadido también, que, a este respecto, el presidente "no fue capaz ni de decir que se avergonzara" de "estos tíos".

EXPLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

El senador ha explicado que preguntó por la mujer y hermano del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y David Sánchez, porque considera que la función de la Comisión de Investigación es la de averiguar las responsabilidades políticas.

Al hilo, ha afirmado que la pregunta por la residencia del hermano del presidente, se debió a que David Sánchez, con conocimiento del presidente, "realmente estaba en la Moncloa", aunque a ojos de Hacienda residía en Elbas (Portugal), "evadiendo tributar en España".

Respecto a las preguntas que realizó a Sánchez sobre Begoña Gómez, ha explicado que lo hizo porque considera que los cinco delitos por los que se la imputa, están relacionados con contratos con el Gobierno, y que, ha asegurado, el papel del Ejecutivo tiene relevancia por "facilitar el rescate de Air Europa".