Almeida asegura que el Gobierno de Sánchez está "agonizando" y pide elecciones ya para "devolver la voz a los españoles"

Cree que los "estertores de la agonía" son "peligrosos" porque al ver cerca el final "más se van a revolver y más daño tratarán de causar"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez está "agonizando" y ha pedido convocar ya elecciones generales para "devolver la voz a los españoles". Sin embargo, ha pronosticado que el jefe del Ejecutivo y el PSOE, al ver más cerca el final, "más se van a revolver y más daño van a tratar de causar".

"Yo creo que estamos en los estertores de la agonía, pero son más peligrosos que nunca, porque cuanto más cerca ven el final, más se van a revolver y más daño van a tratar de causar, de eso no tengo ninguna duda. Pero estamos en los estertores de la agonía", ha declarado Almeida.

Así se ha pronunciado en su intervención en los Desayunos Madrid de Europa Press, al que han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, entre otros.

LA MOCIÓN DE CENSURA Y CITA CON PUIGDEMONT, "POLÍTICA FICCIÓN"

Al ser preguntado si el PP en ningún caso se reuniría con el expresidente catalán Carles Puigdemont aunque se lo exija para apoyar una moción de censura, Almeida ha asegurado que tienen en España "problemas lo suficientemente graves y serios como para estar especulando sobre ejercicios de política ficción" que, a su entender, "no conducen a ningún sitio".

Dicho esto, Almeida ha pedido centrarse "no en lo que hace el Partido Popular, sino en lo que hace el Gobierno de España y en el precio que está pagando el Partido Socialista por estar" en el Palacio de la Moncloa cuando está en "una agonía".

En cuanto a si ve posible unas elecciones generales a corto plazo, Almeida ha dicho que él cree que son "deseables" a "corto plazo" porque "habría que devolver la voz a los españoles". A su entender, los españoles no votaron en julio de 2023 "por lo que está pasando, ni siquiera los votantes del PSOE".

"No votaron por estar en manos de un prófugo de la Justicia, no votaron por tener que acudir a Waterloo, no votaron porque esté sin mayoría parlamentaria, no votaron porque no haya presupuestos de ninguna manera, no votaron por un fiscal general que está imputado", ha proclamado, para insistir en que "ha llegado el momento de darle la voz a los españoles y que sean los españoles los que decidan".

RECUERDO A LA LIBERACIÓN E AUSCHWITZ

Almeida ha arrancado su intervención en el desayuno de Europa Press con un recuerdo al octogésimo aniversario de la liberación de Auschwitz y la conmemoración del Holocausto, "una de las páginas más negras y más atroces de la historia de la humanidad", según ha dicho.

A su entender, la reflexión que deben hacer es que "no conviene banalizar términos como Holocausto" o "genocidio" sino "tener siempre en la memoria, en el recuerdo y en el corazón a todas las víctimas y poner todos los medios para evitar que se pudieran volver a producir".