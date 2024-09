Almeida critica el dinero de los españoles gastado en Montecarmelo buscando fosas para hacerle oposición

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se haya gastado el dinero de los españoles en Montecarmelo, al realizar sondeos para encontrar la posible fosa de brigadistas en el terreno en el que va a construir un cantón de limpieza, con el objetivo de "hacer oposición" al Ayuntamiento.

"Se ha llegado a la misma conclusión a la que había llegado el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, el Ministerio tendrá que decir ahora por qué no se fiaba o por qué no confió en los informes que no había hecho el Ayuntamiento y que habían hecho empresas especializadas", ha afirmado el primer edil en declaraciones a los medios de comunicación desde la plaza de la Villa.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha pedido al Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida que conceda los permisos necesarios para ampliar las zonas de búsqueda de restos de brigadistas internacionales en Montecarmelo, en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Los primeros trabajos de la Asociación Científica Arqueoantro en busca de los 450 brigadistas internacionales enterrados en una fosa común en Fuencarral no han encontrado más que "escombros modernos" en las dos únicas zonas en la que el Ayuntamiento dio permiso.

EN LA HUELLA QUE OCUPA EL CANTÓN "NO HAY RESTOS"

"Nosotros, por supuesto, vamos a dar esas autorizaciones, pero también tiene que quedar claro ya que en lo que es la huella que ocupa el cantón no hay restos de que pudiera haber una fosa común", ha incidido.

De la misma forma, el alcalde ha defendido que el Consistorio "tenía razón" porque desde el primer momento dijo "lo que pasaba y lo que había". "Nosotros desde el primer momento hemos dicho lo que había, y lo que había en la huella que ocupa el cantón y los estudios que nosotros habíamos hecho sobre esa huella", ha detallado.

Si el Ministerio quiere seguir con los estudios, Almeida ha señalado que darán las autorizaciones correspondientes en el marco de la Ley de Memoria Democrática.