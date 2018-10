Alonso reclama a Urkullu "hechos" y dar "un paso atrás" en su camino de división si quiere la confianza del PP

Publicado 20/09/2018 16:53:55 CET

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha reclamado al lehendakari, Iñigo Urkullu, "hechos" y dar "un paso atrás" en su camino de "división", si aspira a ganarse la confianza del PP. Tras augurar al Gobierno Vasco dos años difíciles", le ha advertido de que la moderación de la política fiscal es la condición para "cualquier entendimiento" con el PP en materia económica.

En su intervención en el pleno de política general, Alonso ha recordado que el PP ha colaborado estos dos años con el Gobierno Vasco a cambio de "estabilidad, moderación y reformas". Por ello, ha preguntado a Urkullu "a dónde quiere llevar a los vascos" con el nuevo estatus y le ha pedido que no convierta a los ciudadanos en "rehenes de sus obsesiones soberanistas".

El dirigente popular ha recordado, en su discurso, que ETA, en su despedida, defendía "materializar el derecho a decidir para lograr el reconocimiento nacional", una encomienda que es la que "guía los pasos de Bildu". "Y les arrastra a ustedes. Las bases acordadas con la izquierda abertzale para un nuevo estatuto son una indiscutible prueba de ello. La receta es vieja, acumulación de fuerzas independentistas y aislamiento de los no nacionalistas", ha manifestado.

"DAR UN PASO ATRÁS"

Por ello, ha pedido al lehendakari que "rectifique" y que "no vuelva a llevar a los vascos por el camino de la división, de la inestabilidad política y del empobrecimiento económico". "Le pido responsabilidad y sensatez. Le reclamo que se aleje de las posturas radicales", ha añadido.

Alfonso Alonso ha reiterado que no le quedan motivos para confiar en el lehendakari porque "cada día que pasa y mantiene su acuerdo con Bildu para liquidar el Estatuto, pone en juego la estabilidad" y acerca "un poco más al abismo" a Euskadi.

El líder del PP vasco ha señalado a Urkullu que ha dispuesto de "dos años de oportunidades con mayoría" y ha despreciado sus apoyos". "Hoy puede pensar que tiene más amigos que antes, porque está en pacto con Bildu y ha acordado también con Podemos en Madrid y con los separatistas de Cataluña, que tanto le inspiran. Puede que alguno de ellos le saque este año los presupuestos. Si es así, será malo para los vascos y para usted. Pero le auguro dos años difíciles. Si lo quiere evitar tiene que enmendarse a fondo, porque ya no basta con las palabras", ha apuntado.

Ante el "mantra de ensanchar los consensos" del lehendakari en torno al nuevo estatus, ha apuntado que su política de ensanchamiento se reduce "a que los demás se sumen a su pacto con Bildu". En este sentido, le ha preguntado si está "dispuesto a renunciar al derecho de autodeterminación" y a la consulta habilitante.

Alfonso Alonso ha pedido a Iñigo Urkullu que aclare si está dispuesto "a blandir su acuerdo con Bildu como un desafío al Estado si no se atienden sus exigencias". A su juicio, "los derechos históricos no son lo que pretende Urkullu" y ha destacado que, "constitucional y legalmente no existe más sujeto soberano que el pueblo español en su conjunto".

LEALTAD

Alonso cree que la lealtad es una palabra que al PNV "le queda grande" porque "solo les vale lo suyo", y ha defendido que la democracia se expresa en leyes y consiste también "en cumplir las leyes, iguales para todos". "Nos ha hablado de democracia plurinacional. ¿Eso qué es?, ¿una democracia de naciones?, ¿no somos ya una democracia de ciudadanos?", ha cuestionado.

El líder de los populares vascos ha reprochado la distinción que se hace en el nuevo estatus "entre ciudadanos y nacionales". "Unos vascos serán nacionales y otros seremos vecinos, y habrá un censo que nos señale. ¿No le parece peligroso?", ha preguntado.

Por todo ello, cree que esta vía "lleva a la unilateralidad, al órdago y a la amenaza", y ha subrayado que el actual acuerdo entre PNV y EH Bildu "no respeta la Constitución ni las leyes ni el sentido común ni el deseo de convivencia de una mayoría de vascos". "No pretenda que traguemos eso de que una comisión técnica (de expertos) va a enmendar lo que han torcido los representantes legítimos del pueblo", ha advertido.

Tras señalar que traerán al pleno una proposición "para desbaratar este entuerto", Alonso, que ha aludido al "tono amenazante" de Urkullu este jueves, le ha advertido de que si aspira a ganar la confianza del PP para algo, quieren "hechos", y, "por desgracia", cree que esos hechos "invitan sólo al pesimismo".

IMPUESTOS

Ante el planteamiento del Gobierno Sánchez de subir los impuestos, ha afirmado desconocer lo que piensa hacer Iñigo Urkullu en esta materia, y le ha recordado que tiene un acuerdo firmado con el PP para abordar una mejora en la fiscalidad de las familias y de las rentas medias y bajas, es decir, una bajada del IRPF y la posibilidad de devolver a los ciudadanos el esfuerzo que realizaron en la crisis". "La moderación de la política fiscal es condición para cualquier entendimiento con nosotros", ha añadido.

En relación al nuevo Gobierno central, ha indicado que es un Ejecutivo "fía su continuidad" al apoyo de aquellos que "han abanderado la quiebra del sistema constitucional, y cuestionan la democracia. "El problema es que, ante el riesgo de que el Gobierno no dure, las fuerzas que lo hicieron posible andan con mucha prisa por pasar la factura", ha manifestado.

Alfonso Alonso ha apuntado que "el nuevo gobierno de España es el suyo, señor Urkullu, el que ha votado una nueva mayoría que les agrupa a todos ustedes para excluir al PP".

Asimismo, cree que el lehendakari que ha venido este jueves al Parlamento con el objetivo de "exigir a Sánchez el precio político de su apoyo". "Lo ha hecho en los peores términos y lo ha construido sobre un montón de falsedades y distorsiones de la historia", ha apuntado.

En este sentido, ha negado que existan 37 competencias sin transferir del Estatuto. "¿Qué es para usted completar el Estatuto?, ¿qué el Estado deje de existir en Euskadi?. Si queda alguna competencia sin transferir es únicamente porque ustedes no la quieren más que de boquilla", en referencia a prisiones y la Seguridad Social.

También ha aludido a su apuesta de Urkullu por un modelo confederal ny ha destacado que "Europa no es una confederación", sino "una unión de estados soberanos" con ciertas normas de armonización que "ustedes rechazarían para el Estado" porque "se aprueban directivas que son de obligado cumplimiento para los estados miembros, al margen de competencias". "Obligan a cambiar las leyes y no prevén pase foral, como su nuevo estatus", ha indicado.

También ha rechazado las "distorsiones de la historia" realizadas por Urkullu porque no existía "un País Vasco idílico previo a 1839". "Era una sociedad estamental, desigual y agobiada de privilegios. ¡No podemos regresar a eso en nombre de supuestos derechos de la historia!", ha manifestado.

Ante la petición de Urkullu al Gobierno Sánchez de un "doble sí" al cumplimento del Estatuto y a reconocer la pluralidad, ha indicado que lo que está haciendo es advertir al Ejecutivo central de que, "o cumple esas exigencias, o que se atenga a las consecuencias". "Yo que el PSOE me andaría con tiento. Fíjense, a nosotros el último acuerdo con el PNV nos duró sólo una semana", ha añadido.

Por otra parte, ha manifestado que el Gobierno de Sánchez necesita al PNV para "defraudar la ley para aprobar los presupuestos con trampa y esquivar al Senado". "Yo me pregunto, si el PNV ha sido capaz de derribar a un gobierno una semana después de aprobarle los presupuestos, ¿por qué no va a ser capaz, con la misma coherencia, de dejar caer sin presupuestos al gobierno que ha investido?", ha manifestado.

Por último, cree que la "debilidad política del Gobierno Sánchez empieza a traducirse en incertidumbre económica", un "retroceso" que también "acusa Euskadi".