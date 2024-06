AM.-Rival de Espadas en primarias de 2021 pide su dimisión tras la primera derrota del PSOE en europeas en Andalucía

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Economía Pública de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro, que compitió con el actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en las primarias que el PSOE andaluz celebró en 2021 para elegir a su cabeza de cartel en las elecciones autonómicas que se acabaron desarrollando en 2022, ha pedido la dimisión del líder de los socialistas andaluces, y de la Ejecutiva regional de la federación andaluza, tras la derrota que ha sufrido en las elecciones al Parlamento europeo de este pasado domingo, 9 de junio.

El PSOE-A ha conseguido 935.603 votos en Andalucía en dichos comicios, el 32,16% del total, y, por primera vez en la historia de las elecciones europeas, no ha conquistado la victoria en esta comunidad al ser superado por el PP-A, que gobierna con mayoría absoluta en la Junta, y que en esta cita con las urnas ha vencido con 1.101.460 votos que equivalen al 37,87% de los sufragios contabilizados.

De esta manera, el PP-A ha aventajado en 165.857 votos y 5,71 puntos al PSOE-A, que, en relación a los comicios europeos de 2019, ha perdido 8,37 puntos y 612.293 votos, según los datos provisionales del escrutinio al 99,9%, consultados por Europa Press a través de la página web del Ministerio del Interior.

En relación a las elecciones autonómicas andaluzas de hace ahora dos años --se celebraron el 19 de junio de 2022--, el PSOE-A ha logrado 47.278 votos más respecto a los 888.325 que recibió en aquellos comicios, y que se tradujeron en 30 diputados en el Parlamento autonómico. El PP-A venció en esas elecciones con 1.589.272 votos, casi medio millón más --un total de 487.812-- que los sumados en los comicios de este domingo.

Tras conocerse los resultados del escrutinio, Luis Ángel Hierro --que perdió en aquellas primarias de 2021 que le enfrentaron a Juan Espadas, que fue el vencedor, y a la por entonces secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz-- ha publicado un comentario en su cuenta en la red social 'X' en el que comparte el mapa de Andalucía publicado en la web de los resultados de las elecciones, con las ocho provincias teñidas del azul que señala la victoria del PP en cada una de ellas.

"Los que sufrimos la maldición de Kasandra sabíamos que esto llegaría. Juan Espadas y su ejecutiva debieron dimitir el día que el PSOE de Andalucía perdió las autonómicas. Son como un 'agujero negro' que está devorando al partido. Espero que dimitan hoy", ha comentado Luis Ángel Hierro en el mismo apunte en el que comparte el mapa que muestra la victoria del PP en Andalucía este 9J.

En la misma línea se ha pronunciado en la citada red social el movimiento 'Reconstrucción PSOE-A', una plataforma de bases socialistas que cuenta con Luis Ángel Hierro como referente, y que ha aseverado que el secretario general, Juan Espadas, "tiene que dimitir".

"Lo debió haber hecho tras el fracaso en las autonómicas de 2022 cuando consiguió 880.000 votos, muy similar al resultado de hoy. ¡El PSOE-A necesita un cambio urgente YA! No más demoras", añade el comentario publicado en la cuenta de 'Reconstrucción PSOE-A'.

PLATAFORMA DE BASES PIDE UN CONGRESO REGIONAL EXTRAORDINARIO

Además, la plataforma ha informado posteriormente en un comunicado de que ha enviado por correo electrónico una carta a "todas las agrupaciones del PSOE de Andalucía" con el objetivo de que "en cada Asamblea local se solicite la celebración de primarias y Congreso regional y provincial extraordinario".

La plataforma justifica esta solicitud en su carta remitida a las agrupaciones "vistos los resultados andaluces" de las elecciones europeas, y tras comprobar que el PP, "por primera vez en la historia", ha ganado a los socialistas "en la totalidad de las provincias de Andalucía, incluyendo los bastiones tradicionalmente inexpugnables de Jaén y Sevilla".

"Ha llegado el momento de que las bases nos pongamos en pie, para revertir la situación", apunta la carta enviada por la plataforma, que añade que "no caben excusas y no hay más elecciones que perder". "Los resultados electorales muestran, elección tras elección, que ni las Secretarías Generales regional y provinciales, ni sus respectivas ejecutivas, tienen capacidad alguna de impulsar al PSOE-A hacia la victoria", y, más bien "al contrario, se comportan como 'agujeros negros' que día tras día consumen la materia del PSOE-A, la ilusión y la capacidad de acción de su militancia, diluyéndola hasta hacerla desaparecer".

La plataforma apuesta por que "las asambleas aprueben solicitudes de congresos regional y provinciales extraordinarios, construyendo así ese mar de fondo que produzca la ola que nos lleve a configurar un nuevo proyecto que haga renacer al PSOE-A de sus cenizas y ganar las elecciones de 2026", en referencia a los próximos comicios autonómicos andaluces.

Desde dicho movimiento de bases se han hecho eco además de otro comentario publicado por el que fuera secretario provincial del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación sevillana, Luis Navarrete, que se ha preguntado, al hilo de estos resultados, "qué tiene que pasar en Andalucía para que algunos 'acumulacargos' dimitan".

POSICIONAMIENTO DE JUAN PABLO DURÁN

Paralelamente, el que fuera secretario general del PSOE de Córdoba y presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, que forma parte del Comité Director del PSOE-A, también ha pedido este lunes "la dimisión" de Juan Espadas, después de encadenar "cuatro derrotas electorales en dos años".

En declaraciones a Europa Press, Juan Pablo Durán ha justificado esta petición de dimisión de Espadas después de que este domingo se consumara "la cuarta derrota electoral sin paliativos del PSOE que dirige" el también portavoz del PSOE en el Senado, y de que, "por primera vez", los socialistas hayan perdido unas elecciones europeas en Andalucía y, también, "en todas las provincias andaluzas".

Por otro lado, el que fuera senador del PSOE por Córdoba entre 2018 y 2023, además de uno de los primeros 'sanchistas' de esta provincia, Alfonso Muñoz Cuenca, ha pedido este lunes al líder nacional de su partido, Pedro Sánchez, en una "carta abierta" que ha difundido en sus redes sociales, que actúe e inicie en el PSOE andaluz "un necesario y verdadero proceso de regeneración, que permita al partido volver a coger impulso, conectar con los andaluces y recuperar su confianza, porque Andalucía es socialista, pero necesita un líder".

En dicha carta, consultada por Europa Press y que ha publicado Muñoz Cuenca en 'Crónica de Andalucía', este funcionario de la Seguridad Social ha querido transmitir a Pedro Sánchez "la gravísima situación en la que se encuentra el PSOE de Andalucía, y que habrás tenido la oportunidad de apreciar, debido a los nefastos resultados obtenidos en las pasadas elecciones europeas".

"De Despeñaperros para abajo el partido está destrozado en ocho reinos de taifas, cada cual haciendo su guerra por su lado, sin objetivos compartidos ni estrategias coordinadas, monopolizando las acciones los cuatro que forman parte del 'aparato' y sin dejar participar a la militancia", añade el exsenador.

La consecuencia, según ha lamentado, es que "no hay contacto con la sociedad, que es lo que hace que nuestro partido se ramifique entre la ciudadanía. No hay liderazgo, que es la brújula que debe marcar el rumbo y la trayectoria de nuestros objetivos. No hay ilusión" y "el partido se encuentra en encefalograma plano", abunda Muñoz Cuenca en su carta dirigida a Pedro Sánchez.

En este contexto, Juan Espadas, que compagina su cargo al frente del PSOE andaluz con el de portavoz del Grupo Socialista en el Senado, reunirá este lunes por la tarde al pleno de la Comisión Ejecutiva Regional de los socialistas andaluces para analizar los resultados de estos comicios europeos, y está previsto que atienda a los medios de comunicación antes del inicio de dicho encuentro.