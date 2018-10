AMP.-Urkullu censura a EA que acuse a PNV de oportunismo político y dice que "o se presenta la moción o no se presenta"

Actualizado 10/12/2008 13:17:52 CET

Dice desconocer los compromisos existentes "en política" y aclara que el PNV "no tiene ninguno" con quien justifica las acciones de ETA

El presidente del Euskadi Buru Batzar (EBB), Iñigo Urkullu, censuró hoy a EA que acuse al PNV de "oportunismo político, en el más benévolo de los términos" por su determinación respecto a la gobernabilidad en Azpeitia y aclaró, tanto a la formación que preside Unai Ziarreta como a Aralar, que la alternativa es clara: "O se presenta la moción o no se presenta".

Tras asegurar que la formación nacionalista está dispuesta a desalojar de este Gobierno municipal y de otros a ANV, manifestó que desconoce los compromisos existentes "en política" y aclaró que el PNV "no tiene ninguno" con quien "calla y llega a justificar las acciones de ETA".

En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, Urkullu recordó que, tras los trágicos acontecimientos de Azpeitia y la salida de EA y Aralar del Gobierno municipal, la coyuntura política se desarrolla en "la vorágine" de si se presenta o no una moción de censura.

Además, se mostró convencido de que, ante "los silencios" de formaciones que no condenan el asesinato de uno de sus vecinos, el resto de formaciones deben "rebelarse claramente".

El dirigente nacionalista consideró que el "'quid' de la cuestión" está en que ni EA ni Aralar "acaban de ponerse de acuerdo" para impulsar una moción de censura. "Yo no sé qué compromisos habrá en la política, pero, desde luego, el PNV no tiene ninguno con el mundo que silencia, calla o incluso llega a justificar las acciones de ETA", argumentó.

En su opinión, "es fácil" llegar a una conclusión si, tras el miércoles de la semana pasada, después del asesinato de Uria, se convocó un pleno para condenarlo y no hubo un pronunciamiento de los corporativos de ANV.

"Es obvio que al municipio y a los ciudadanos hay que ofrecerles un municipio gobernado en base a unos principios claros, por encima del ejercicio de la política, con todos y cada uno de los derechos humanos", agregó.

Urkullu recordó que la formación que lidera "no tiene ninguna dificultad" para desbancar del Gobierno de los Ayuntamientos a quienes no condenan la violencia de ETA ni en Azpeitia ni en ningún otro municipio, aunque "cueste hacer llegar a la ciudadanía este mensaje", entre otros motivos, por "interferencias de otras formaciones políticas u opinadores profesionales".

Por esta causa, agregó que "la responsabilidad" de que una moción de censura prospere en Azpeitia, corresponde a EA y Aralar, "no evidentemente al PNV". "El PNV tiene, si fuera necesario, ahora mismo, las firmas de sus concejales para presentar una moción de censura", precisó.

Preguntado por la actitud crítica de EA hacia el PNV, socio en el Gobierno tripartito, dijo "no poder aceptar de un partido que, además, es socio de Gobierno, el que se nos impute nada que pueda interpretarse, en el más benévolo de los términos, como un oportunismo político". "No lo puedo aceptar", enfatizó.

En este sentido, recordó que fue precisamente el PNV la lista más votada en la localidad en los anteriores comicios municipales y "no puede ser que un municipio esté gobernado por seis corporativos frente a once", después de que EA y Aralar abandonaran el gobierno por la ausencia de condena de ANV.

"No somos nosotros los que provocamos esta situación, sino que la decisión de no sumarse a una moción de condena por parte de ANV conlleva la decisión de EA y Aralar de abandonar el Gobierno, y eso trae como consecuencia que o presentamos la moción de censura, o no la presentamos, pero no será por el PNV", insistió.

El presidente del EBB consideró que no existe "altura de miras suficientes" como para "poder abordar el problema político, haciendo una línea política infranqueable entre lo que es el problema político y el problema de respeto a los derechos humanos y de responsabilidad en quienes justifican la práctica de la violencia".

También lamentó "la utilización política de estas cuestiones" por parte de "muchas" formaciones políticas. "Es algo que al PNV nos duele, porque nos vemos envueltos en esta dinámica perversa, en esta dinámica de dar la impresión de estar siempre jugando en base a intereses partidarios, que pueden hastiar a la ciudadanía", indicó.

Asimismo, apuntó que el PNV insiste en que, "con esa izquierda que se gusta llamar abertzale hay todo un mundo por recorrer", pero "siempre y cuando se despeguen de la violencia". "Éste es el planteamiento del PNV, pero muy rotundo", dijo.

Sin embargo, Urkullu afirmó que la formación nacionalista no cree en "la construcción social ni nacional de Euskadi en base al frentismo", por lo que rechazó iniciativas como "Lizarra I, Lizarra II o el Polo Soberanista".