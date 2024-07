AMP2- El juez cita a Pedro Sánchez a declarar como testigo el próximo 30 de julio en la investigación contra su esposa

El instructor se desplazará hasta La Moncloa, donde se grabará la comparecencia del presidente del Gobierno



MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para declarar como testigo el próximo 30 de julio, a las 11.00 horas, en el marco de la investigación que dirige contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En una providencia, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid explica que la prueba testifical se practicará en La Moncloa, en virtud de lo que establen los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Dichos artículos fijan que cuando la declaración del presidente del Gobierno fuese "sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo", el juez se desplazará a su domicilio o despacho oficial para la comparecencia.

En esta causa el juez investiga "todos los actos, conductas y comportamientos" llevados a cabo por Begoña Gómez "desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial" presentada por el sindicato Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.

En su escrito, el instructor defiende que ve "conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada". La LeCrim, sin embargo, en su artículo 416, dice que Pedro Sánchez como cónyuge de Begoña Gómez estaría "dispensado de la obligación de declarar".

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisan que ello no le eximiría de la obligación de comparecer ante el juez, por lo que hasta que el instructor no se presente en La Moncloa, el presidente del Gobierno no podría acogerse a dicho artículo.

De cara al interrogatorio previsto para el 30 de julio, el juez ha requerido a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid para que, acompañados de agentes de la Policía Judicial, "se personen el día 29 de julio" en la sede del Palacio de La Moncloa. El instructor también ha designado a dos técnicos para que acompañen a la comisión judicial por si el día de la declaración hay "algún incidente".

Así las cosas, se prevé que la testifical del presidente del Gobierno quede grabada y se aporte al procedimiento en el que ya figuran tres investigados: Begoña Gómez; el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; y el empresario Juan Carlos Barrabés.

BEGOÑA GÓMEZ SE ACOGIÓ A SU DERECHO A NO DECLARAR

La decisión del magistrado tiene lugar después de que el pasado viernes Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no declarar toda vez que su abogado se recomendó por apreciar falta de garantías en el procedimiento que se dirige en su contra.

"Mi representada no ha declarado no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración", señaló su abogado, Antonio Camacho, en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.

La esposa de Pedro Sánchez estaba citada a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el marco de una causa que tiene su origen en una denuncia que Manos Limpias presentó en abril. En el procedimiento también ejercen la acusación popular Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política. La Fiscalía se opuso a que se admitiera la denuncia inicial.

La citación del pasado viernes se acordó después de que el 5 de julio el juez acordara suspender la comparecencia porque Gómez aseguró que desconocía los hechos que se le imputaban y su defensa avisó de que una de las querellas, la de 'Hazte Oír', no le había sido notificada.