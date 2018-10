AMPL.- Financiación.- Govern pide a CiU que no dé ultimátums y cierre ya un pacto catalán para negociar con Madrid

Actualizado 22/09/2008 21:12:20 CET

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, reclamó hoy a CiU que deje de dar "ultimátums" y pacte con el Govern una propuesta única catalana de nueva financiación que sea fuerte en la negociación con Madrid cuando llegue el Debate de Política General en el Parlament, el 30 de octubre.

Castells convocó una rueda de prensa de urgencia en la que afirmó: "Si CiU quiere acuerdo, hoy por la tarde lo podríamos firmar". "No se trabaja atacando cada día a aquellos con los que se figura ir juntos", dijo.

"Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa", dijo, y lamentó que con críticas "se debilitan las posiciones" y se pierde la unidad. "Negociemos discreta y seriamente, y no con el espectáculo lamentable de división y peleas", remachó.

Para llegar a un acuerdo entre Govern y CiU, Castells declinó confirmar si habrá reuniones con la federación los próximos días, ya que son "contactos discretos", pero dijo que "no se deben escatimar esfuerzos" para llegar al acuerdo sobre la propuesta de modelo de financiación que defiende Catalunya. "No será por nosotros" si no se alcanza el acuerdo, aseguró. Hoy mismo, Joan Ridao (ERC) anunció una reunión de los tres partidos del Govern y CiU, inicialmente mañana.

"Sería muy injustificable que no hiciésemos lo que debemos hacer", dijo Castells en referencia a la unidad catalana en la negociación con Madrid, y consideró que "un ultimátum en una negociación es arruinarla".

También afirmó que "no habrá acuerdo con Madrid si no hay un buen acuerdo", porque no se trata de dar "cheques en blanco", pero que en este contexto "la unidad refuerza y la separación debilita".

GRADUALIDAD

Al preguntársele a Castells por la propuesta de adopción gradual del incremento de la nueva financiación que anunció hoy la Cámara de Comercio de Barcelona, Castells explicó que "el Estatut lo prevé" --en alusión a la aplicación progresiva--, pero que "lo importante es que haya un cambio de modelo, no cosmética", "Nos deben dar más recursos", añadió.

La Cámara de Comercio de Barcelona propuso hoy que, en el contexto actual de crisis, el Estado aumente la financiación para Catalunya en 2009 un "mínimo del 50%" del total que prevé el Estatut, que cifró entre 3.500 y 3.800 millones de euros. En 2010 debería ser del 75%, y en 2011 del 100%. Castells no valoró esta propuesta de rebaja al 50%.