AMP.PSIB dice que en junio de 2023 directivos del IbSalut informaron de la reclamación a funcionarios que siguieron

PP no considera un traspaso una reunión con funcionarios antes de la investidura de Prohens y del nombramiento del director del IbSalut



PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha asegurado este miércoles que el 27 de junio de 2023 la dirección de Gestión Económica y Presupuestos del IbSalut informó del estado del expediente de reclamación de las mascarillas a funcionarios de libre designación con categoría de subdirector general que siguieron en sus puestos tras el cambio de gobierno y que continuaron la tramitación de la reclamación.

Negueruela ha acusado de esta manera de mentir al actual director general del IbSalud, Javier Ureña, que ha negado que el anterior gobierno autonómico, liderado por Francina Armengol, informara al actual Ejecutivo de la 'popular' Marga Prohens sobre la reclamación presentada contra la empresa que suministró mascarillas defectuosas durante la pandemia.

Según el socialista, los actuales directivos del IbSalut "mienten y saben que mienten" y ha afirmado que la consellera de Salud, Manuela García, no está pronunciándose "porque no quiere decir mentiras". Para el portavoz del PSIB, Javier Ureña, sin embargo, "está dispuesto a todo por obedecer al Consolat de Mar".

En rueda de prensa, el portavoz del PSIB ha calificado esta reunión, aunque Prohens no había sido investida todavía, como "preparatoria del traspaso de poderes", aunque reconociendo que Javier Ureña no estaba en aquella reunión porque todavía no había sido nombrado y que la información se pasó a estos jefes de departamento que, ha insistido, siguieron en sus puestos y continuaron con la tramitación de la reclamación.

Iago Negueruela ha calificado de "anómalo" que la Abogacía de la CAIB no se haya pronunciado tampoco, aunque sea por boca de la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, sobre el estado del expediente de reclamación. Sobre esto, se ha referido a una posible "decisión política" para dejar caducar el expediente, según se desprendería de grabaciones contenidas en el sumario.

Por otra parte, el socialista ha calificado de "varapalo" la negativa del juez instructor de la Audiencia Nacional a que el Govern se persone en la causa penal como acusación.

Negueruela, sin embargo, ha seguido sin aclarar, a preguntas de los medios, quién del Ministerio de Fomento o de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas contactó con el Govern para la compra de las mascarillas.

"¿DE QUÉ TRASPASO HABLA?", RESPONDE EL PP

Al portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, no le han convencido los argumentos de Negueruela y se ha preguntado "de qué traspaso de poderes habla".

Para Sagreras, lo afirmado por el portavoz del PSIB reafirma precisamente los argumentos del director del Ibsalut, es decir, que nunca hubo un traspaso de poderes en el que se informara del estado del expediente de reclamación.

El 'popular' se ha referido a la fecha de la reunión referida por Negueruela preguntándose por qué hasta ese momento el expediente de reclamación lo estaban trabajando entre unos pocos directivos, lo que le lleva a suponer que los funcionarios no tuvieron conocimiento hasta ese momento. "Nadie lo sabía, lo gestionaron a espaldas de los funcionarios", ha afirmado.

Sagreras ha insistido en que la reunión referida por Negueruela no puede considerarse un traspaso de información porque no se había firmado el acuerdo con Vox --se firmó al día siguiente-- la investidura de Prohens fue el 6 de julio, los conselleres se nombraron a los pocos días y los altos cargos se nombraron en las semanas siguientes.

"Negueruela miente cuando afirma que se dio la información al gerente del IbSalut", ha concluido.

Sebastià Sagreras ha lamentado la "desesperación" de Iago Negueruela por defender a Francina Armengol y que lleve 15 días defendiendo la caducidad del expediente, la calidad de las mascarillas y negándose a decir quién se puso en contacto con el Govern. "Parece que protege y defiende los intereses de la trama. Su nerviosismo demuestra que la vinculación con la trama es peor de lo que pensamos", ha alertado el 'popular'.

El portavoz del PP ha atribuido el "nerviosismo" de Iago Negueruela a los "movimientos" para revelar a la cúpula de los socialistas.