La AN afronta 2026 pendiente del juicio de 'Kitchen' y del análisis de los pagos en metálico del PSOE

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, antes del juicio a Yassine Kanjaa, a 06 de octubre de 2025, en Madrid (España). El ciudadano marroquí Yassine Kanjaa está acusado de terrorismo por el ataque perpetrado el 25 de enero de 2023 en Algeciras, donde - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional afronta el nuevo año con los ojos puestos en la celebración del juicio por la denominada 'Operación Kitchen' entre abril y mayo y pendiente además del análisis de la información aportada por el PSOE al juez del 'caso Koldo' sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024, que los investigadores ya estudian bajo secreto.

En lo relativo a vistas orales, el tribunal arrancará el 2026 con la reanudación del juicio que sienta en el banquillo de los acusados al expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

Un día después de la llegada de los Reyes Magos, el tribunal dará comienzo a la vista oral por la pieza separada número 7 de la macrocausa 'Púnica', centrada en el presunto pago de comisiones ilegales a cambio a cambio de contratos para fiestas municipales a través de la empresa Waiter Music.

Aún en enero, en concreto el 12 de este mes, la Audiencia Nacional celebrará el juicio contra el empresario Javier López Madrid, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo por el presunto encargo que el primero realizó al policía para que acosara a la doctora María Elisa Pinto debido a un conflicto personal.

Ya en el mes de febrero, el tribunal se centrará en la vista oral contra 18 personas físicas y 4 mercantiles, entre ellas la empresa pública Mercasa, por las irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola) mediante el presunto pago de mordidas a autoridades y funcionarios de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos.

Será entrado el año, el 6 de abril, cuando arranque el juicio de la 'Operación Kitchen', que se celebrará hasta finales de mayo y en el que declararán como testigos, entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

PENDIENTES DE VARIOS FALLOS

La Audiencia Nacional también arranca 2026 pendiente de varias sentencias. Entre ellas, la del último juicio de la trama 'Gürtel', celebrado en octubre del pasado año y en el que la mayoría de los acusados reconocieron los hechos, entre ellos el líder de la misma, Francisco Correa, y su 'mano derecha', Pablo Crespo.

El tribunal también tiene que dictar fallo del juicio que sentó en el banquillo de los acusados al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, acusado de haber participado en una operación de blanqueo para tratar de recuperar 890.000 euros que fueron incautados en Barajas y que, según los investigadores, pertenecía a la red del 'narco' gallego.

Asimismo, la Audiencia Nacional avanzará en este nuevo año en la instrucción de causas como la del conocido 'caso hidrocarburos', donde se encuentra investigado el empresario Víctor de Aldama, o del 'caso Koldo', del que éste último habría sido su presunto conseguidor. Precisamente en esta causa, el juez está pendiente del análisis de la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024.

El magistrado Ismael Moreno, en concreto, abrió una pieza separada secreta después de que los socialistas le remitieran toda esa información. Serán los investigadores los que se encargarán de analizarla y de remitirle el correspondiente informe.