La AN enjuicia a empresarios del oro por fraude fiscal para los que la Fiscalía pide multas de hasta 11 millones

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) juzgará desde el lunes a siete personas relacionadas con la compraventa de oro que habrían creado una red de facturas falsas para ocultar una parte de los beneficios, cifrados en varios millones de euros, y la procedencia de la mercancía. La Fiscalía pide multas que llegan a ascender a casi 11 millones y medio de euros.

Así lo señala el Ministerio Público en un escrito, recogido por Europa Press, donde les acusa de un presunto fraude fiscal cometido durante los años 2011 y 2012. También pide que indemnicen con casi dos millones de euros a la Agencia Tributaria.

El fiscal cuenta que los beneficios obtenidos de la adquisición del oro a minoristas "se reducía por los acusados en sus declaraciones tributarias", aparentando por medio de las facturas falsas su adquisición al por mayor.

Además, "parte significativa" del oro que compraban "era adquirido por cauces irregulares y de personas desconocidas", subraya el Ministerio Público.

"Con la finalidad de justificar su origen", continúa el escrito, los acusados sin nombre "se concertaron" con los 'factureros' "para que les proporcionaran facturas mendaces con las que simular tales adquisiciones como si fueran al por mayor".

Los beneficios de la empresa a través de la cual compraban el metal precioso ascendieron a más de 2 millones de euros en 2011 y a 4,2 millones en 2012, según el fiscal.