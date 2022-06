La AN no ve indicios de que el exjefe de Gabinete de Sánchez Galán transmitiera órdenes suyas para contratar a Villarejo

Confirma el archivo del caso para Orbegozo y lo hace definitivo al considerar que los hechos han prescrito

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la decisión del juez instructor de archivar el 'caso Villarejo' para Rafael Orbegozo, ex jefe de Gabinete del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, al coincidir en que no hay indicios de que transmitiera orden alguna de éste último para contratar al comisario a fin de espiar al presidente de ACS, Florentino Pérez.

En un auto del pasado 3 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal rechaza el recurso de apelación presentado por el también presidente del Real Madrid, con el que éste pretendía revocar el auto dictado el 11 de marzo por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, con el que ordenó sobreseer para Orbegozo esta pieza separada número 17 sobre los presuntos encargos ilegales de Iberdrola a Villarejo.

Según recuerdan los magistrados, Orbegozo fue imputado el 23 de junio de 2021 porque visó dos facturas fechadas el 27 de febrero de 2009 que corresponderían a los proyectos 'Gipsy' y 'Posy'.

El primer proyecto habría consistido en investigar a un directivo de Iberdrola, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Con el segundo encargo, las pesquisas del grupo empresarial de Villarejo, CENYT, se habrían extendido a la vinculación de Álvarez con Pérez, "a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto en Iberdrola".

La Sección Tercera continúa con el relato efectuado por García Castellón para indicar que, de acuerdo con unas anotaciones manuscritas del ex 'controller' de Iberdrola José Antonio del Olmo, de febrero y marzo de 2009, el entonces jefe de Seguridad, Antonio Asenjo, "le comentó que tenía un trabajo del que solo tenía conocimiento Ignacio Sánchez Galán", "haciéndole entrega de las dos facturas".

Los magistrados explican que comparten "los acertados razonamientos" del juez sobre Orbegozo, "toda vez que no existe indicio alguno de que éste, a la sazón jefe de Gabinete del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, transmitiera orden del presidente al director de Seguridad Corporativa, Antonio Asenjo, a fin de que éste contratara los servicio del Grupo CENYT con el objetivo de investigar a José María Álvarez, Francisco Julián Gutiérrez y Florentino Pérez".

"Tampoco", continúan, de que Orbegozo "conociera al proveedor del servicio, ni de que contactara con éste, ni de que realizase seguimiento alguno de dichos 'proyectos'".

Así, entienden que la intervención de Orbegozo se limitó "al visado de las facturas en las que se describían cuestiones relacionadas con su área competencial", añadiendo que este visado "resulta un acto neutral tanto para la contratación como para el pago de los servicios", cuyo control --precisan-- correspondía a Del Olmo.

HECHOS PRESCRITOS

Con todo, avalan la decisión de García Castellón de acordar el archivo provisional de esta pieza 17 para Orbegozo, si bien de oficio establecen que debe ser un archivo definitivo porque los hechos han prescrito.

A este respecto, manifiestan que ninguno de los delitos atribuidos inicialmente a Orbegozo --cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil-- está castigado con más de diez años de cárcel, "por lo que el plazo de prescripción es el de diez años a contar desde su 'comisión' hasta que el procedimiento se dirija contra el investigado, plazo ampliamente superado".

La Sala de lo Penal ya rechazó un recurso de Florentino Pérez donde pedía volver a investigar al ex directivo de Iberdrola Francisco Martínez Córcoles, al estimar que el presidente de ACS no está legitimado para actuar contra el antiguo responsable de Generación porque su imputación obedecía solo a 'Arrow' y no se le puede considerar perjudicado por este proyecto.