La AN suspende la orden de Sanidad que limitaba el ejercicio de la cirugía estética a profesionales con formación

La Sala toma esta medida de forma cautelar ya que ese objetivo no estaba contemplado en el Real Decreto

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado la suspensión cautelar de la orden del Ministerio de Sanidad que limitaba las operaciones de cirugía estética a aquellos profesionales con formación especializada.

En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima la petición de la Asociación Española de Cirugía Estética y un particular, que habían pedido que se suspendiese la orden de forma cautelar.

En concreto, la misma precisa que la "unidad asistencial en la que un médico con la especialidad en cirugía plástica, estética y reparadora u otra especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica en el ámbito y competencias indicadas en el programa oficial de su especialidad, es responsable de realizar tratamientos quirúrgicos, con finalidad de mejora estética corporal, facial o capilar".

Los magistrados explican que la orden de Sanidad aprobada el pasado mes de septiembre viene a modificar el anexo del Real Decreto 1277/2003 que establece las bases generales sobre autorización de centros servicios y establecimientos sanitarios.

En este sentido, indican que el fin de esta orden es impedir o dificultar el ejercicio profesional en la Unidad U-47 a titulados en medicina y cirugía que no sean especialistas, lo que no estaba contemplado en el Real Decreto, pues no contenía previsión alguna sobre competencias profesionales.