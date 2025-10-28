Ana Manzano, asesora de Pedro Sánchez en Moncloa, será la nueva directora de comunicación del PSOE

Archivo - El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha decidido que una de sus asesoras de confianza en Moncloa, Ana Manzano, pase a ser la nueva directora de Comunicación del partido, según confirmaron fuentes socialistas.

La decisión está tomada aunque la incorporación no será inmediata, ya que antes habrá que decidir el relevo de Ana Manzano en Presidencia del Gobierno.

Ana Manzano, que lleva años acompañando a presidente en viajes y actos oficiales, está considerada una persona de confianza de Sánchez, a quien conoce de la federación madrileña del PSOE.

Adscrita al gabinete del presidente del Gobierno desde 2018, fue jefa de prensa del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández.

En su momento sustituirá a Ion Antolín Llorente, que lleva toda la legislatura al frente de la Comunicación del PSOE salvo un paréntesis a finales de 2024 en el que fue designado secretario de Estado de Comunicación y dimitió antes de un mes por motivos de salud.