La ANC insta a ERC y Junts a exigir el "reconocimiento explícito" del 1-O para negociar

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha reclamado a ERC y Junts que exijan el "reconocimiento explícito" del 1-O para negociar con quienes quieran gobernar en España, en alusión a una futura investidura del presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

"Cualquier negociación con el partido que quiera gobernar el Estado solo puede ser asumible si pasa por el reconocimiento explícito" del 1-O, ha defendido la entidad en un comunicado este lunes.

La ANC reclama a ERC y Junts "que se pongan de acuerdo, no para votar presidentes del Estado represor, sino para activar la mayoría política del Parlament y hacer efectiva la independencia".

La entidad independentista ha avisado de "los peligros de perder de vista el objetivo de la independencia a la hora de definir la postura útil y eficaz de los partidos independentistas" de cara a su papel institucional en el Estado.

Ha apostado por no llegar a ningún acuerdo que no pase por hacer efectiva la independencia: "Solo con el hecho de no llegar a ningún acuerdo con las instituciones españolas que no sea respecto a lo que el Parlament decida para hacer efectiva la independencia, podemos debilitar y precipitar la quiebra del Estado", ha defendido la ANC.