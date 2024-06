Andueza se muestra partidario de abordar cuanto antes el debate estatutario pero pone lo identitario como "línea roja"

Advierte de que el nuevo pacto estatutario tiene que hacerse dentro de la legalidad para que no lo "eche al traste" un recurso ante del TC



BILBAO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se ha mostrado este jueves partidario de abordar cuanto antes el debate para alcanzar un nuevo Estatuto en Euskadi, por lo que cree que podría comenzar a trabajarse en la ponencia de autogobierno en cuanto arranque el nuevo curso político, pero ha advertido de que "lo identitario" es una "línea roja" para los socialistas.

De hecho, ha dicho que no perderán el tiempo "si "otros quieren jugar a convertir la ponencia de autogobierno en una aspiración para que Euskadi sea independiente", y ha emplazado a que especifique ahora si pretenden que sea así. A su juicio, el nuevo pacto estatutario tiene que hacerse dentro de la legalidad para que todo el trabajo que se haga no lo "eche al traste" un recurso ante del Tribunal Constitucional, y para poder lograr una Euskadi "en la que quepan todos" y se blinden derechos, y que sea "más competitiva, moderna y de futuro".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha señalado que, "si Euskadi no cuenta con un Estatuto de Autonomía adaptado a la nueva realidad y a los nuevos tiempos después de 45 años, es porque el independentismo, el soberanismo y el nacionalismo así lo ha querido".

"Siempre han antepuesto sus obsesiones identitarias a cualquier otra cosa. Yo sí le puedo garantizar que el PSE-EE va a centrar todo lo relativo al debate del autogobierno y del futuro pacto estatutario en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía vasca, que es blindar todos los derechos conquistados durante los últimos 45 años. Creo que es muy importante a la vista de las amenazas que vienen de la mano de la derecha y de la ultraderecha", ha añadido.

A partir de ahí, según ha subrayado, se deben "sentar las bases de las cuestiones que verdaderamente importan a la ciudadanía, que son el empleo, la vivienda, la sanidad, la educación, la seguridad, el tejido productivo y la competitividad" de las empresas vascas.

"Creo que el verdadero debate está ahí y no está en lo identitario. Tenemos un amplísimo acuerdo, un porcentaje muy alto de hace dos legislaturas en la ponencia de autogobierno que convendría recuperar y, desde luego, intentar conseguir un consenso incorporando al resto de fuerzas políticas para que, a través de ese pacto estatutario, podamos ser muchísimo más eficientes y tengamos un Estatuto de Autonomía que siente las bases de la Euskadi y el futuro", ha añadido.

A su juicio, lo importante, sobre todo, es que se haga "desde el respeto a la pluralidad, a la diversidad y teniendo como pilares fundamentales de ese pacto estatutario, no lo identitario, sino lo que verdaderamente importa, que son esas herramientas a través de las cuales mejorar la calidad de vida de la ciudadanía vasca".

PONENCIA DE AUTOGOBIERNO

Eneko Andueza ha indicado que este debate se abordará en la ponencia de autogobierno, y habrá que acordar en qué momento y de qué manera se reactiva. "Yo creo que el objetivo que nos hemos planteado en cuanto al límite temporal y habida cuenta de que tenemos un amplio consenso en un porcentaje altísimo, creo que cuanto antes nos pongamos a trabajar, mejor", ha subrayado.

Por ello, ha señalado que se podría abordar ya al arranque el curso político, en "los primeros compases, pero sobre todo teniendo muy claro que ni la ciudadanía vasca está dispuesta a que perdamos el tiempo, ni algunos partidos tampoco estamos dispuestos a perder el tiempo".

"Por tanto, en esos primeros compases de la ponencia de autogobierno, todos también tendremos que poner encima de la mesa cuál es nuestra verdadera voluntad", ha indicado.

El líder de los socialistas vascos ha remarcado que, "si otros van a jugar a convertir esa ponencia de autogobierno en una reivindicación de lo identitario, en una aspiración a que Euskadi sea independiente, que lo digan cuanto antes". "Desde luego, yo no voy a estar dispuesto a que nadie pierda el tiempo", ha advertido.

LA LÍNEA ROJA

Preguntado por si la cuestión identitaria es una 'línea roja', ha respondido afirmativamente. "Incluso se ha reflejado en el propio preacuerdo de gobierno que es un nuevo pacto estatutario que tiene que estar sentado dentro del marco jurídico que tenemos actualmente".

"Nosotros no vamos a traspasar ninguna línea y, evidentemente, el Partido Socialista no va a dejar de estar donde siempre ha estado, en la defensa de la legalidad y en la construcción de ese marco jurídico que no deja de ser un marco de convivencia elegido por la ciudadanía vasca hace 45 años, el mismo año en el que yo nací. Yo creo que ya va siendo tiempo de renovar el Estatuto, pero ojo, centrados en lo que verdaderamente importa y no para construir un Estatuto de Autonomía o una Euskadi en la que solo quepan los que piensan igual", ha remarcado.

Tal como ha apuntado, en su Euskadi "cabe todo el mundo, es perfectamente plural, diversa, acoge a todas las ideologías y aúna esfuerzos para, a través de la unidad", conseguir "una Euskadi muchísimo mejor, más competitiva, más moderna y de futuro".

"Es a lo que tenemos que aspirar todos, dejando lo identitario y algunos cálculos electorales fuera de las puertas de esa ponencia de autogobierno, porque también creo que hay partidos que pueden utilizarla para trasladar el ruido, el barro que están haciendo en Madrid, y creo que no es el lugar", ha añadido.

Por ello, ha llamado a "ser sensatos, utilizar el sentido común y sobre todo ser mucho más inteligentes políticamente para poder conseguir un amplísimo pacto estatutario que no sea un pacto entre partidos, sino que sea un pacto reconocido por la ciudadanía en el que todos los vascos lo puedan hacer suyo y sea ratificado a través de las urnas, que es lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

En todo caso, ha insistido en que se haga dentro de la legalidad porque, si se traspasa esos límites, lo primero que habrá es un recurso ante el Tribunal Constitucional que "echará al traste" el trabajo realizado. "¿Para qué trabajar en balde?", ha preguntado.

Eneko Andueza ha asegurado que el PSE-EE no va a transgredir el marco legal y ha avisado que, con el ejemplo reciente de Cataluña, ya se sabe "a qué lleva ese tipo de derivas, al desastre, al caos, a la falta de una convivencia y de cohesión social". "Por tanto, centrémonos en conseguir un pacto en el que quepamos todos y construya la Euskadi del futuro", ha concluido.