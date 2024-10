Ángel Víctor Torres defiende que en los informes de la UCO "no hay ningún hecho reprobable ni punible" que le señale

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido este martes que en los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo' "no hay ningún hecho reprobable ni punible" que le señale directamente a él.

"Me he leído los centenares de folios del informe de la UCO, este y el anterior, centenares de folios que acaban con consideraciones finales en las que no hay ningún hecho reprobable, punible que señale al actual ministro y anterior presidente del Gobierno de Canarias", ha proclamado Torres en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado.

Desde aquí, la senadora del PP Rosa Faustina Viera ha acusado a Torres de "haber ocultado información deliberadamente" sobre toda la trama Koldo, a la vez que le ha sacado a colación otras anteriores tramas de corrupción con el foco en Canarias.

Ante esto, Torres ha dicho que "hace falta tener mucho cuajo" para "señalar a quién no señala la Guardia Civil": "Y ustedes, el PP, miran para otro lado cuando la semana pasada condenaban a diez años de cárcel a un ministro, Eduardo Zaplana".