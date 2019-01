Anticorrupción pide prohibir salir de España al jefe policial Eugenio Pino por la 'operación Kitchen'

Publicado 22/01/2019 20:16:18 CET

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que prohíba abandonar el territorio nacional al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, le requise el pasaporte y le imponga comparecer en un juzgado cada quince días como medidas cautelares tras escuchar su declaración en relación a la 'operación Kitchen', según han informado fuentes jurídicas. El instructor aún no se ha pronunciado.

Pino ha prestado declaración durante 4 horas y ha respondido tanto a la Fiscalía como al juez y a su propia defensa sobre este operativo encubierto en el que habría participado el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y por el que se pagó con fondos reservados al chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas para que le sustrajese documentación sensible del partido que obraba en su poder, de acuerdo a las investigaciones.

Citado a las 15:30 horas, ha llegado con casi 50 minutos de antelación y ha dejado las dependencias de la Audiencia Nacional pasadas las 19.30 horas y no tan sonriente como la semana pasada, cuando también acudió a declarar por 'Kitchen' pero finalmente no compareció al acabar siendo aplazada la citación. En aquel momento dijo a los medios que este operativo, como tal, "no existe".

Al salir, acompañado de su abogado, los medios de comunicación presentes junto a la entrada del tribunal le han preguntado qué le había dicho al juez durante las cuatro horas que ha durado la declaración y si mantiene esa afirmación. El exDAO se ha limitado a encogerse de hombros y ha seguido su camino, serio, hablando con su abogado. En la calle Génova, un coche le estaba esperando.

Pino era el número 2 de la Policía Nacional, sólo por debajo del entonces director General, Ignacio Cosidó, cuando en 2013 se puso en marcha este dispositivo cuya existencia ha corroborado el Ministerio del Interior, que ha desclasificado en dos ocasiones documentación al respecto que se encontraba en sus archivos y entre ella, los recibís de los pagos con dinero público al chófer de Bárcenas.

Se da la circunstancia que otro investigado por esta causa, el que fue responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y socio de Villarejo, el comisario Enrique García Castaño, señaló a Pino en su declaración como la persona que le encargó el dispositivo.

García Castaño, que comparte con Pino asistencia letrada, declaró el pasado viernes a los medios que la operación tuvo lugar si bien no bajo ese nombre. Dijo que se trataba de un auxilio a la Policía Judicial y que el fin no era sustraer papeles a Bárcenas, sino averiguar si tenía capitales ocultos y testaferros.

Las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía Anticorrupción están en línea con las que han pedido para otros investigados en esta causa que han prestado declaración. Se trata del propio chófer, Sergio Ríos, sobre quien el juez adoptó las tres mismas medidas; García Castaño, que ya tiene impuestas cautelares desde su detención y puesta en libertad en 2018, y el comisario Andrés Gómez Gordo, para quien el juez sólo acordó prohibición de abandonar territorio nacional. Villarejo es el único imputado que permanece en prisión provisional.