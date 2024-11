La APIF pide al Supremo que rechace la petición de Abogacía del Estado de archivar la causa contra el fiscal general

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que rechace el recurso presentado por la Abogacía del Estado en el que pedía el archivo de la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En el escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, la APIF señala que el auto recurrido en súplica por Abogacía del Estado, en representación de Rodríguez, "únicamente asumió la competencia y designó instructor" y por tanto no cabe pedir el sobreseimiento porque "desborda la parte dispositiva de la resolución que se impugna".

El escrito, firmado por los abogados Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, añade que lo que pide Abogacía del Estado es que la Sala de Admisión del Supremo rebase sus competencias". "Dicha Sala por medio del auto impugnado se limita a confirmar que existen indicios de delito contra un aforado propio y por otro lado, que hay una conexión inescindible con otra aforada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, razón que hace que asuma la competencia de investigación de los dos aforados", abunda.

Los letrados de la APIF explican que los servicios jurídicos del Estado deberían haber dirigido su solicitud al TSJ de Madrid o, en su caso, al magistrado que se ha designado como instructor por esta Sala y no a la propia Sala de Admisión. "En conclusión, el auto de asunción de una exposición razonada no podría ser recurrido por los motivos que se alega por la Abogacía del Estado por rebasar las competencias de la Sala de Admisión decidir si hay o no indicios de delito", añade.

EL ESCRITO DE ABOGACÍA

La Abogacía del Estado indicaba en su recurso que las premisas que sustentan los indicios de culpabilidad que recaen sobre su mandante, la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, y el fiscal general no respetan "la realidad de los hechos documentados en la presente causa".

Y señalaba que existe un "evidente y manifiesto error" en la afirmación de que tanto García Ortiz como Rodríguez son sospechosos de filtrar el correo de 2 de febrero entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, Julián Salto.

Argumentaba que esa sospecha se sustenta en que tuvieron acceso a ese correo "en su caso, además, con el objeto de colaborar en la elaboración y difusión de la nota de 14 de marzo", en la que la Fiscalía trataba de desmentir informaciones publicadas en varios medios.

"Además, (...) las primeras publicaciones en prensa que contienen información literal del contenido del referido correo de 2 de febrero, y que presupone su conocimiento y acceso a su contenido, se producen antes de que se remitiera a mi mandante, por Julián Salto --el fiscal del caso--, los referidos correos", especifica.

Tras repasar las horas concretas del 13 de marzo en las que varios medios publicaron textuales de ese correo, la Abogacía del Estado explicaba que esas noticias debieron haber sido objeto de análisis por el Supremo tras recibir la exposición razonada, "y en cambio, han sido obviados en su conclusión del presupuesto culpabilístico que determina la apertura del procedimiento" frente a Pilar Rodríguez.

En este sentido, resaltaba que los primeros medios de comunicación que filtraron el contenido de los correos que mantuvieron el letrado de la defensa de González Amador y el fiscal Salto, "según se desprende del tenor literal de los artículos, obtienen la información de fuentes cercanas a la defensa".

Y lamentaba que "las confrontaciones políticas que justificaron que este asunto saltara a los medios de comunicación y a la prensa" haya sido ignorada "al valorar los eventuales beneficiarios de esa difusión tergiversada, máxime cuando también está acreditado que parte de estas difusiones previas, provenían del entorno de la defensa".