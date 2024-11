Aprobado provisionalmente el presupuesto 2025 de València tras un debate centrado en los recursos para afrontar la DANA

Compromís y PSPV lo rechazan por "nacer muerto" y no centrarse en afectados y el gobierno PP y Vox lo ve "vivo" y adaptado a necesidades

VALENCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este martes provisionalmente, en la sesión ordinaria de noviembre y en un debate centrado en los recursos para afrontar las consecuencias de la DANA y atender a sus afectados, el presupuesto del consistorio para 2025, que con 1.210.887.280,17 euros se convierte en el más alto de la historia de esta corporación. Estas cuentas contemplan una dotación extraordinaria de 10 millones de euros, llamada Fondo Dana, para gastos de actuaciones e iniciativas con las que hacer frente a los efectos de ese temporal.

El presupuesto del próximo año ha salido adelante de manera inicial con los votos favor del equipo de gobierno que forman PP y Vox y preside la alcaldesa María José Catalá (PP) y ha contado con el rechazo de los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV-PSOE, por considerar que "nace muerto" y que "da la espalda" porque no se centra en los damnificados por la dana y en la reconstrucción. Las inundaciones provocadas por esta afectaron junto a diversas localidades de la provincia, a tres pedanías de la capital valenciana: La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo.

La sesión plenaria se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales de la dana que la primera edil, el resto de concejales y el público asistente han secundado en pie.

A partir de su aprobación provisional esta jornada, el presupuesto de 2025 será sometido a exposición pública, periodo durante el cual podrá consultarse y recibir alegaciones antes de pasar de nuevo por el pleno para su aprobación definitiva. La oposición ha anunciado que presentará alegaciones para reconducir estas cuentas para afrontar la etapa postDana.

El presupuesto del Ayuntamiento de València para el próximo ejercicio crece un 8,4 por ciento respecto al de 2024. El consolidado para 2025, en el que se incluyen los organismos autónomos de esta administración local y las empresas municipales, alcanza los 1.338.625.518,19 euros.

El gobierno municipal ha destacado que para el próximo año se consolida "la mayor rebaja fiscal", aprobada en 2024, "bajando deuda, cumpliendo la regla de gasto" y con "estabilidad" y ha recordado que se incluyen nuevas políticas para las familias como "la ayuda de 300 por nacimiento, adopción o acogimiento".

Las cuentas de 2025 prevén medidas fiscales para afectados por la dana como una bonificación del 95% en el ICIO para obras de reconstrucción de inmuebles damnificados, a lo que se une la tramitación para suspender la tasa de basuras en las pedanías afectadas, ha agregado el ejecutivo.

Durante el debate, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, ha considerado que teniendo en cuenta las consecuencias de la DANA este es un "mal" presupuesto que no se puede apoyar y que "podía haber sido distinto". Ha destacado que su grupo "ha intentado desde el primer momento arrimar el hombro" y plantear propuestas para que así fuera, pero ha dicho que no se ha logrado. "Es prácticamente el mismo que se había presentado sin existir la dana", ha expuesto, como también han hecho desde Compromís su portavoz, Papi Robles, y la edil de ese grupo, Eva Coscollà.

"Cambie estos presupuestos, comprométase con la reconstrucción", ha pedido Sanjuán a la alcaldesa, a la que también ha instado a soltar "el lastre de la ultraderecha" y a pedir "la salida inmediata de --el jefe del Consell-- Carlos Mazón" de la Generalitat a partir de la gestión de la dana.

Los dos grupos de la oposición han afirmado que los 10 millones de euros que las cuentas de 2025 contemplan por el momento para afrontar las consecuencias de la dana --el equipo de gobierno ha señalado que se irán incorporando modificaciones para ampliar los recursos-- "ya estaban en el fondo de contingencia", por lo que han resaltado que no dinero extra y han precisado que esa cantidad representa "solo el 0,8% del presupuesto total".

Robles ha afirmado que el objetivo "muy claro" del gobierno era continuar con la tramitación de unas cuentas para 2025 que ha calificado de "crueles, irresponsables y déspotas" y aprobarlo como los han planteado, con "baja en emergencia social", en parque y jardines y "congelando ayudas al alquiler" y a comercios. "No dan respuesta a la situación que tenemos", ha insistido.

"SE HA DE IR ADAPTANDO"

Desde el gobierno, la primera teniente de alcalde y edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, ha censurado que PSPV se mostrara "hace siete días" --ante el Consejo Social de la ciudad, ha precisado-- dispuesto a apoyar estas cuentas y ahora no aunque "es exactamente, partida por partida", el que se ha votado este martes. La también titular de Pedanías ha asegurado que este es un presupuesto "vivo" que "se ha de ir adaptando" a las "necesidades" que vayan surgiendo derivadas de la dana.

"Lo haremos según se vayan diagnosticando", ha apuntado Ferrer San Segundo, que ha resaltado también que València es también un municipio afectado que va a tener que recibir ayudas" y ha pedido no hacer "política de la tragedia" y gestionar ante ella "bien, sin confrontación". "Ahora lo que se espera de nosotros es que trabajemos con eficacia en la recuperación" y que "lo hagamos juntos" y "sin atajos partidistas, ha agregado la responsable municipal.

"NO ES UN PRESUPUESTO PREDANA"

Igualmente, ha subrayado que el de 2025 "no es un presupuesto preDana" como ha afirmado la oposición y ha asegurado que se ejecutará "de forma transversal" y que "desde el minuto uno tiene como objetivo ayudar a los afectados" por las inundaciones. La edil ha añadido que no aprobar estas cuentes "supondría perder 231 millones de euros, sin contar con los 10 millones del Fondo Dana" y ha matizado que "un gobierno con responsabilidad no lo puede permitir".

María José Ferrer San Segundo, que ha afirmado que se atiende la emergencia social, ha rechazado la "demagogia" de la oposición y ha pedido que no se engañe a la gente, al tiempo que ha censurado que se cuestione "la solidaridad" del consistorio.

El segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox, Juanma Badenas, ha intervenido para asegurar: "estamos orgullosos de los presupuestos para 2025 que hemos elaborado en el gobierno del Ayuntamiento de València porque son los mejores dotados de la historia, sirven para mejorar los servicios de los ciudadanos y tienen una partida importante de inversión para las pedanías y una importante inversión en vivienda".