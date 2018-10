Archivo.- El PP pide que el Senado aclare la salida de documentos en diciembre y del cambio de furgoneta de los legajos

Actualizado 27/01/2006 15:53:03 CET

SALAMANCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador popular por Salamanca, José Muñoz, anunció hoy que su grupo presentará una pregunta en el Senado para insistir en que el Gobierno dé un detalle "exhaustivo" sobre las 13 cajas que salieron del Archivo de la Guerra Civil el 23 de diciembre, al tiempo que anunció que pedirá una aclaración con respecto al "cambio casi mágico" de los dos furgones blancos en los que se colocaron las cajas salidas del Colegio de San Ambrosio que "se convierten" en un furgón azul al entrar en el Ministerio de Cultura de Madrid .

Asimismo, el popular aseguró que desde el PP y el Ayuntamiento de Salamanca van a ejercer todos los medios que estén a su alcance para que "este absurdo desmembramiento del Archivo de una Nación no se lleve a su término".

Por otro lado, Muñoz se refirió al auto emitido ayer por la sala séptima de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, por el que se levantaba la medida cautelarísima de inmovilización de los "papeles" en Madrid, y explicó que, según se desprende del mismo, "no se pierde la finalidad legítima del recurso en el supuesto en que se levantasen las medidas adoptadas, puesto que los documentos serían entregados a otra Administración a la cual se subrogan los derechos y obligaciones del Estado en cuanto a la custodia y protección de los mismos, y estaría obligada a su devolución en el supuesto de una sentencia estimatoria".

"La Audiencia Nacional no ha entrado en el fondo del recurso, sino que ha levantado una medida provisional que es de carácter excepcional y da a entender que en caso de que los siguientes procesos como el de la Junta, fueran favorables a los peticionarios, la Generalitat tendría que custodiar los legajos a expensas de esa posible resolución el día de mañana, por lo que el tema no está cerrado sino que sigue en proceso", señaló el senador popular, que aseguró que "no estamos ante el final de un proceso sino la continuación e inicio de otros más".

Además, el popular, que declaró que el Archivo "ha sido un problema técnico y de dignidad y no político como han querido hacer entender desde el PSOE", aseguró que con la salida de documentos se ha demostrado por parte de algunos líderes políticos del PSOE "vale casi todo con tal de mantenerse en el sillón", al tiempo que señaló que "en política puede cambiar cada día, pero lo que no debe cambiar es la dignidad personal de los políticos, que en caso de líderes políticos de Castilla y León del PSOE está claro que ha cambiado en base a lo que era la obligatoriedad de un acuerdo para poder mantenerse en el poder".

Finalmente, Muñoz se refirió al "clima de crispación" al que aluden desde las filas socialistas, y aseguró que "es consecuencia de la distinta vara de medir que plantea el PSOE".