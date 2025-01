Asociación militar denuncia contagios de sarna entre los efectivos desplegados en dana y pide explicaciones a Defensa

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ha denunciado la existencia de contagios de sarna entre los efectivos desplegados en la dana y exigen al ministerio de Defensa que dé explicaciones.

Según explican en un comunicado, el ministerio que dirige Margarita Robles "no informa" de los contagios de sarna que se están produciendo entre los miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en Valencia para que "pase desapercibido y no salga a la luz", por ello, consideran que esta situación "no puede, ni debe" quedar sin esclarecer.

En concreto, exponen que varios militares fueron atendidos por la sanidad militar en Valencia pero, sin ser diagnosticados "en ningún momento" de dicha enfermedad, sin embargo, al regresar a sus ciudades de origen y acudir a sus médicos civiles sí han sido diagnosticados de sarna.

¿POR QUÉ FALLAN LOS PROTOCOLOS?

"La gravedad de los hechos hace que ATME se pregunte cómo pueden fallar los protocolos sanitarios en este tipo de operaciones, donde se está en contacto con animales en putrefacción o infectados, ácaros y ropa que podría estar infectada", inciden.

Ante esta situación, desde la asociación militar van a elevar nuevamente las preguntas pertinentes al Ministerio de Defensa, así como a los diputados de la Comisión de Defensa, para que este tipo de información salga a la luz.

"La profesión militar es una profesión de muy alto riesgo, aunque parece que no se le quiera reconocer, es necesario que la sociedad sepa que sus militares se juegan la vida y la salud mientras realizan sus funciones", concluyen.