La Audiencia de Madrid archiva la investigación por amenazas a la periodista Lara Siscar

Publicado 06/03/2018 17:43:28 CET

Desestima el recurso de la presentadora al entender que no se ha podido probar que el acusado esté detrás de los perfiles denunciados

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de las pesquisas abiertas en un juzgado de instrucción de la capital por las amenazas de acoso que la periodista Lara Siscar denunció haber recibido a través de las redes sociales.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección número 4 argumentan que no se ha podido determinar la autoría de los hechos, por lo que el sobreseimiento de la causa está justificado. Añaden que no ha quedado probada la sospecha de que detrás de los perfiles de denunciados esté el acusado E.F.H y por tanto no hay indicios objetivos que justifiquen la continuidad de la investigación.

De esta forma los magistrados desestiman el recurso de apelación presentado por la periodista y confirman el auto del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid del 23 de marzo, por el que se acordó el archivo de la causa contra el investigado, cuya defensa ha ejercido el letrado Fernando Pamos de la Hoz.

El auto de la Audiencia Provincial, contra el que no cabe recurso, recoge que la periodista del Canal de 24 horas solo expuso que el sobreseimiento por parte del juzgado de instrucción era perjudicial a sus intereses, sin aportar razones al respecto que justificasen qué otras diligencia de investigación se podrían tomar para continuar con el caso.

También expone que la compañía telefónica a la que se pidió información sobre los perfiles no pudo ofrecer más resultados debido a que, una vez transcurrido el periodo de conservación, los mensajes se borran en virtud de lo establecido en la Ley de Conservación de Datos 25/2007, de modo que no resultaba posible conocer las identidades de las personas que habían utilizado dichos perfiles.

DENUNCIÓ ACOSO EN LAS REDES SOCIALES

"En definitiva, las sospechas de que tras esos nuevos perfiles pudiera haber actuado el acusado no se han podido comprobar, ningún indicio objetivo justifica la continuación del procedimiento, dado que se trataría de una mera sospecha. Todo ello teniendo en cuenta que no se han vuelto a producir los hechos denunciados y que el sobreseimiento es provisional", exponen los magistrados de la Audiencia Provincial.

La periodista denunció públicamente la existencia de un acosador en las redes sociales y decidió poner la cuestión en manos de los tribunales hace cuatro años. El pasado mes de enero volvió a denunciar un nuevo acoso en Twitter por una cuenta falsa que usurpaba su identidad y dijo entonces que retomaba las acciones legales ante estos nuevos hechos.