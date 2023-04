Los aviones del Ejército con los españoles evacuados de Sudán llegarán sobre las 11 a España

Albares dice que en el país africano solo ha quedado algo más de una docena de españoles que no han querido salir por ahora



MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los dos aviones del Ejército del Aire y del Espacio movilizados hasta Sudán para evacuar a ciudadanos españoles, europeos y latinoamericanos ante el conflicto civil que afecta al país africano llegarán este lunes, sobre las 11.00 horas, a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), según han confirmado los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa.

Son más de una treintena de españoles y alrededor de 70 ciudadanos de otras nacionalidades, unos 104 civiles, que despegaron el domingo desde la capital sudanesa, Jartum, poco antes de las 23.00 horas de ayer tras una operación coordinada por ambos ministerios, aunque todavía quedan por replegarse de Sudán 64 militares españoles.

El contingente despegó con alrededor de un centenar de pasajeros de once nacionalidades, incluidos portugueses, italianos, polacos, irlandeses, mexicanos, venezolanos, colombianos y argentinos, además de españoles y sudaneses.

Así lo han anunciado a primera hora de este lunes tanto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha reiterado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, el llamamiento a un alto el fuego definitivo y al diálogo entre sudaneses en su proceso de transición para que el país no se resigne a ser un país que no consiga salir de la "espiral" de conflictos civiles.

El ministro ha reconocido que ha sido una "operación extremadamente delicada" ya que se ha producido en medio de un "conflicto bélico", afortunadamente sin incidentes, y también era muy complicado proceder a reagrupar a los españoles y resto de personas de otras nacionalidades que iban a salir del país.

Albares había apuntado inicialmente a la evacuación de unos 60 españoles, pero finalmente fueron una treintena los que abandonaron Sudán en los aviones fletados por el Gobierno, después de que algunos hubieran conseguido salir del país por sus propios medios antes del operativo y otros haya optado por quedarse.

Respecto a estos últimos, el ministro no ha querido "dar cifras por motivos de seguridad", aunque ha reconocido que "no es un número muy elevado", poco más de una docena, y no ha descartado que puedan optar en un futuro por sumarse a alguna de las operaciones de evacuación que están llevando a cabo otros países, con apoyo del Gobierno.

Asimismo, ha confirmado que todo el personal de la Embajada española en Jartum, incluido el embajador Isidro González, y sus familiares han abandonado el país. "En este contexto bélico, esperemos que sea breve, no hay relaciones diplomáticas posibles", ha esgrimido.

De quedarse, ha subrayado, "se trataría de poner en peligro la vida de nuestros funcionarios" ya que no hay interlocución con las autoridades y no podían salir de la Embajada. No obstante, ha incidido en que los teléfonos de emergencia consular siguen operativs y ha vuelto a animar a aquellos españoles que se pudieran encontrar en el país y que no se hubieran puesto en contacto hasta ahora a hacerlo.

También se ha felicitado del éxito de la misión, la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha señalado que han sido días "muy intensos, de mucho peligro", pero que los evacuados ya están, "por suerte", camino de España.

Desde la base aérea de Torrejón de Ardoz, la ministra ha recordado que todavía quedan en Yibuti, país cercano a Sudán, miembros del Ejército del Aire y del Espacio, la Brigada Paracaidista y el Mando de Operaciones Especiales que han participado en el rescate.

"Han hecho un trabajo excepcional, magnífico como siempre nuestras Fuerzas Armadas. Hoy es un día de satisfacción", ha destacado Robles, para felicitar por su "gran trabajo" a los militares, el embajador español y a todo el personal de la Embajada de España en Jartum. Albares ha tenido igualmente palabras de elogio hacia los militares y su "excelente labor", al igual que el embajador y el personal de la Embajada.