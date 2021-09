Ayuso ensalza el Madrid del "mestizaje y la historia" y critica que se aprovechen las autonomías para generar "agravio"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado este jueves a Madrid como ciudad "del mestizaje y la historia" y ha criticado que en otras comunidades autónomas se utilice el estado de autonomías para generar "agravio" entre "ciudadanos de primera y de segunda".

Así lo ha expuesto en su intervención en la sesión de apertura del Título de Posgrado Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico que, dirigido por María San Gil, imparte el Centro CEU de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS). "El ejemplo de Madrid quiero que siga y siga creciendo", ha afirmado Ayuso, quien ha subrayado la importancia que ha tenido la región en la historia y ha criticado que durante mucho tiempo se haya intentado "dividir" a los españoles.

La dirigente ha defendido que la Comunidad cuente con una política fiscal "ajustada", aunque ha destacado que "claro que hay que pagar impuestos" y que los gobiernos "no pueden dejar a nadie atrás". "Lo público no se alimenta solo, siempre he defendido la colaboración", ha matizado, sobre la importancia de la colaboración público-privada.

En esta línea, ha defendido que los impuestos tienen que "tener un límite" y que no se puede actuar de manera "confiscatoria". Además, ha resaltado su intención de hacer una ley que permita por primera vez que los ciudadanos sepan a dónde van destinados sus impuestos.

También, ha detallado su intención de seguir bajando el impuesto de IRPF en todos los tramos, para que las rentas más bajas sean las que menos pagan y que aquellas que tienen patrimonio estén "respaldadas". Considera que la cultura "del esfuerzo y el éxito" está "perseguida" en España, algo que cree "dogmático", y ha subrayado que hay dirigentes que no son "buenos gestores" y prefieren subir impuestos porque piensan que así se es "más responsable".