Azcón dice que un empresario como Aldama "pinta poco en un mitin" y Sánchez tiene "muchas explicaciones todavía por dar"

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este lunes que Víctor Aldama, presunto con conseguidor de la 'trama Koldo' que está en prisión, no es un "empresario cualquiera" sino que tuvo "una relación privilegiada" con el PSOE y "conseguía" lo que no lograban otros. Por eso, ha dicho que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene "muchas explicaciones todavía por dar".

"Creo que los empresarios en los mítines políticos pintan poco", ha declarado a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, después de que Sánchez negase anoche reuniones con Aldama en una charla informal con periodistas durante su viaje a la India.

Azcón ha indicado que cuando un empresario como Aldama, que "tiene millones de euros presuntamente por comisiones" o que "compra lingotes de oro", acude a un mitin del PSOE, Sánchez y esa formación deben ofrecer "muchas más explicaciones de las que se han dado" porque "no era un empresario cualquiera".

"NO ES UNA FOTO CUALQUIERA"

"Era un empresario que conseguía del PSOE lo que otros empresarios no conseguían. Por lo tanto, no es una foto cualquiera. No es una foto de las que nos podemos hacer cualquiera que estamos en la cosa pública con un ciudadano", ha enfatizado, en alusión a su instantánea en un mitin en febrero de 2019.

Así, ha dicho que ese empresario "fue allí a un lugar privilegiado, accedió a un lugar privilegiado y tuvo una relación privilegiada con el Partido Socialista". "Por lo tanto, creo que hay muchísimas explicaciones por parte de Pedro Sánchez que había por dar", ha finalizado.