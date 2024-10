Aznar no ve posible ni adelanto electoral, ni dimisión de Sánchez ni una moción de censura: "Estamos ante un abismo"

Carga contra la ley que acorta pena a etarras y acusa a Sánchez de "abrir la puerta" a terroristas

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha deslizado que no ve posible, de cara a alternativas frente al Gobierno actual, que se dé un adelanto electoral, ni la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni una moción de censura.

Así lo ha manifestado Aznar durante su intervención en el marco de la lección 'Los Gobiernos de José María Aznar (1996-2004), celebrada en el Goethe-Institut de Madrid, dentro del Curso Superior de Talento y Liderazgo Político del Instituto de Liderazgo Político, presidido por la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

El exmandatario 'popular' ha asegurado, al ser preguntado por una alternativa del Partido Popular al Gobierno de Sánchez, que democráticamente existen tres medios para revertir la situación actual en España. "Uno es una moción de censura, circunstancias que no se dan. Dos, es una dimisión por parte del presidente del Gobierno, circunstancia que parece que tampoco se va a dar; y tres, unas elecciones que tampoco parece que se van a dar", ha sostenido.

En este contexto, el expresidente ha señalado que "todo este periodo" que vive España tiene un "riesgo enorme" que es "alimentar la frustración de muchos electores" y de "alimentar y dañar aún mas la democracia". "Y eso es muy preocupante, porque el debilitamiento institucional, el debilitamiento constitucional, el arrojarse en los brazos del extremismo, del radicalismo, lo que está haciendo es que se divida la convivencia entre españoles", ha manifestado.

Durante su intervención, el exmandatario ha analizado los seis años de su Gobierno congratulándose de la gestión realizada por el Partido Popular durante su etapa en Moncloa, al tiempo que ha cargado contra el Ejecutivo presidido por Sánchez que, a su juicio, está dejando a España ante un "abismo institucional y social".

"Ahora no estamos ante un callejón sin salida, sino ante un abismo institucional y social. Algunos sugirieron que lo único que España puede hacer para estar a la altura del pensamiento progresista es arrojarse voluntariamente a ese despeñadero del Estado", ha recriminado.

"SÁNCHEZ ABRE LA PUERTA A LOS TERRORISTAS"

En otro punto, ha cargado contra la ley aprobada por el Ejecutivo que convalida penas de cárcel cumplidas en la Unión Europea y beneficia a presos de ETA y ha acusado al presidente Pedro Sánchez de "abrir la puerta" a los terroristas porque, ha insistido, si no, "le cierran la puerta a él".

Acto seguido, Aznar ha defendido su 'no' a "todo eso". "Digo no a cooperar en la destrucción. Digo sí a la protección de España, a la convivencia, a la ley, a la libertad, a la igualdad y a Europa". "Y digo sí al camino de reencuentro y de verdadero proceso social que la sociedad española necesita y conocemos muy bien. Y lo digo seguro de ser uno más de la inmensa mayoría social que piensa lo mismo. A la derecha o a la izquierda", ha manifestado.

Al hilo, el expresidente ha rechazado la política de pactos del Gobierno con formaciones como EH-Bildu señalando que "sin Bildu, Sánchez no sería presidente y sin ETA, Bildu no tendría los escaños con los que hacer presidente a Sánchez".

Así, ha defendido que un asesino en la calle es asunto de todos, "es un asunto público, no privado". "Y favorecer su excarcelación también lo es. A los etarras no los saca Europa, ni el PP, ni los letrados, los saca Sánchez, su debilidad y su vanidad", ha señalado.

"SU CONTINUIDAD DEPENDE DE SU VILEZA"

En palabras de Aznar, el Gobierno de Sánchez anticipa excarcelaciones de terroristas, porque "su continuidad depende de su vileza". Y cuando se protesta, ha continuado, "no faltan voces para decir: es que al PP le hace falta que ETA exista. Como si quienes hemos sido víctimas de su violencia no supiéramos que ETA ya no mata", ha lamentado.

En su opinión, son esas voces "las que no han entendido nada". "No han entendido que el terrorismo no aspira a seguir matando para siempre, sino a cobrar el precio por dejar de hacerlo. Es su forma de obtener lo que las urnas no le dan", ha sostenido.

Acto seguido, el expresidente también se ha referido a la situación en Cataluña donde, según ha dicho, el Gobierno pretende "remunerar la violencia" con el llamado 'cupo catalán'. "Todos dependemos de todos y quien se equivoque en esto, volverá a llevar a Cataluña a la ruina", ha apostillado.