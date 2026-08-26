Aznar visita este jueves la ciudad de Ceuta en plena crisis por la entrada masiva de inmigrantes

Archivo - El expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante un desayuno informativo, en el hotel Mandarin Oriental Ritz, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). El desayuno ha sido organizado por Nueva Economía Fórum. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar visitará este jueves Ceuta con motivo de la crisis que vive la ciudad autónoma desde finales de julio tras la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes desde la frontera con Marruecos, según han confirmado a Europa Press fuentes de FAES.

La fundación que dirige la expresidente Aznar criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por su incapacidad en la gestión de la crisis migratoria y le acusó también de no haber previsto el "efecto llamada" que supuso la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que prohíbe las devoluciones en caliente, con un refuerzo de los dispositivos de control en la frontera con Marruecos.

En un comunicado difundido el 31 de julio, FAES denunció que el principal problema ante esta crisis es la "actitud claudicante" del Gobierno, al diagnosticar que con el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla "han sido literalmente abandonadas", sometidas a la "asfixia comercial marroquí" y a una "política servil hacia Rabat", "trufada de concesiones inconfesables".

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto en el que se declara la 'situación de interés para la seguridad nacional' en Ceuta, con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al frente de la coordinación entre administraciones y ministerios.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), reprochó al Gobierno su tardanza en aplicar el 'mando único', insistiendo en que la ciudad autónoma "está en la UCI" pero espera recuperar pronto la normalidad y "el pulso económico, afectivo y anímico".