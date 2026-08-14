Barberó defiende la ausencia de Yolanda Díaz en Ceuta: "Lo importante en esta crisis no es ir a hacerse una foto"

Archivo - (I-D )La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, durante una reunión, en el Congreso de los Diputados, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Barberó, ha defendido la ausencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha asegurado que lo "importante" en la "crisis" migratoria que atraviesa la ciudad autónoma "no es ir a hacerse una foto a ningún sitio", sino "estar pendiente de la situación" y poner "por delante" los "derechos humanos".

En una entrevista en RNE este viernes, recogida por Europa Press, ha afirmado que su espacio político "ha exigido" a la parte socialista del Ejecutivo "medidas urgentes para la atención a los perfiles vulnerables", la "concesión de instalaciones que existen (...) por parte del Ministerio de Defensa" o "priorizar la identificación de estos perfiles". Todo ello, con el "el conocimiento, el apoyo y el esfuerzo" de Díaz desde "dentro del Gobierno".

Preguntada por la no asistencia de Mónica García a Ceuta ante las peticiones de los sindicatos médicos del territorio, Barberó también ha destacado que la ministra de Sanidad está haciendo "todos los esfuerzos necesarios de gestión" que no se realizan "visitando cosas", sino con "los equipos ministeriales trabajando".

"Está plenamente entregado a esta situación", ha aseverado en respaldo del equipo de la titular de Sanidad, aunque no ha aclarado si García visitará la ciudad autónoma en los próximos días ante los posibles problemas de salubridad en Ceuta.

También ha reivindicado el trabajo del Ministerio "desde el inicio de la legislatura" y en el mandato anterior para incrementar "efectivos y dotación" en "urgencias" y "atención primaria, ginecología y obstetricia" en Ceuta. Un aumento que ha cifrado entre el 20% y el 50%.

Por otra parte, la portavoz parlamentaria de Sumar ha insistido en la importancia de proteger a los menores migrantes arribados a Ceuta durante la crisis migratoria del pasado 30 de julio.