Barbón se muestra en contra del modelo de financiación autonómica del Gobierno y reclama Presupuestos

Reunión del Comité Federal del PSOE en la sede de la calle Ferraz. - EVA ERCOLANESE

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asturias y líder de la federación socialista asturiana, Adrián Barbón, ha pedido al Gobierno que presente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se ha mostrado en contra del modelo de financiación autonómica que propone el Gobierno.

Además, ha lanzado una propuesta para cambiar el sistema de elección del presidente del Gobierno, los presidentes autonómicos y alcaldías para que sea directo y a doble vuelta, lo que requeriría reformar la Constitución.

Barbón ha lanzado esta iniciativa durante su intervención a puerta cerrada en el Comité Federal del PSOE que se celebra este sábado en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, en plena crisis por los casos de corrupción en el entorno del Gobierno.

Barbón ha pedido directamente al ministro de Hacienda, Arcadi España --presente en el Comité Federal-- que presente los PGE este año aunque previamente el presidente y secretario general Pedro Sánchez se había comprometido a hacerlo. En el proyecto de presupuestos, dice, se van a ver reflejadas las políticas pública y el programa de gobierno de cara a las futuras elecciones.

Respecto a la financiación autonómica, Barbón dijo que los socialistas asturianos están en contra de la propuesta del Gobierno y ha dejado clara su propuesta que pasa por modificar los criterios de población ajustada para que primen factores como el envejecimiento, la orografía o la dispersión, que no están reflejados en el modelo propuesto por el Gobierno de Sánchez.

CRISIS DE REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA

El dirigente asturiano considera que junto con los planteamientos de lucha contra la corrupción se deben hacer propuestas de transformación del actual modelo político y constitucional. En este sentido trasladó la neceisdad de avanzar en la construcción del estado federal y en la modificación del sistema de eleción del presidente del Gobierno, de presidentes autonómicos y alcaldías, "para pasar a un sistema de lección directa a doble vuelta", según trasladan fuentes socialistas, para dar respuesta a la actual crisis de representación democrática.

Barbón calificó la corrupción como una "traición" y considera que quien es condenado por este tipo de delitos debe pagarlo porque traiciona la confianza de la sociedad, del partido "y del secretario general", dando por buenas las explicaciones ofrecidas por Sánchez a los suyos.

CRÍTICA VELADA A CERDÁN

Barbón ha aplaudido el primer año de trabajo de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y considera que en este tiempo ha mejorado las relaciones con los territorios con un modelo más coral. En ese sentido ha admitido que en este tiempo ha notado la normalización de las relaciones entre la Secretaría de Organización y la Federación Socialista Asturiana, en una crítica velada al anterior 'número tres', Santos Cerdán, con el que mantenía una tensa relación según ha admitido en ocasiones anteriores.

Respecto a los candidatos de primarias en el partido, ha agradecido el calendario flexible planteado por Ferraz aunque la pedido que el partido opte por candidatos que puedan "vencer fuera y ganar elecciones" y no perdiles que "solo puedan vencer dentro". "Necesitamos candidatos que sumen a la marca del PSOE", señaló.

Finalmente, pidió tener una especial sensibilidad con las "clases medias" además de apoyar a las clases trabajadoras porque ahora mismo existe una sensación de malestar y el PSOE, defiende, tieneque hacerse cargo de ella y darle respuesta.