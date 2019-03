Las bases de IU apoyan con un 61% de los votos ir con Podemos a las generales

Actualizado 11/03/2019 17:15:33 CET

Un tercio de la militancia rechaza el acuerdo con el partido morado, en una consulta que ha cosechado un 27,4% de participación

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Las bases de Izquierda Unida (IU) han apoyado con un 61,5% de los votos a favor, y el 34,7% de la militancia en contra, reeditar la coalición con Podemos, Equo y el resto de confluencias para las elecciones generales del 28 de abril, según los resultados de la consulta celebrada a lo largo de la semana pasada.

Los afiliados de IU también han apoyado que su coordinador federal, Alberto Garzón, sea oficialmente su candidato a la Presidencia del Gobierno, con un 97,7% de los votos. No obstante, el líder de la organización --el único que había presentado candidatura--, concurrirá de cabeza de lista por Málaga de la coalición con Podemos, según el acuerdo firmado con Podemos y que las bases han avalado.

La consulta sobre la confluencia con Podemos, convocada por la dirección de IU tras el anuncio de adelanto electoral, ha cosechado una participación del 27,4%, ya que de los 37.841 afiliados y simpatizantes con derecho a voto que componían el censo sólo han votado 10.387, según los datos facilitados por la organización de Garzón.

UN 34,7% DE LOS AFILIADOS DICEN 'NO' A PODEMOS

En concreto, del total de 10.387 militantes que han participado en la consulta, 6.393 han votado 'Sí' a la alianza con el partido morado y el resto de socios de la coalición de Unidos Podemos, que ahora pasará a denominarse oficialmente Unidas Podemos, en femenino.

Así, han sido 3.609 afiliados o simpatizantes con derecho a voto --un 34,7% de los participantes--, los que han optado por el 'No' a la coalición, como pedían las dos principales corrientes críticas de Izquierda Unida.

Tanto el colectivo 'Más Izquierda' de la eurodiputada Paloma López y otros dirigentes de la antigua dirección del excoordinador Cayo Lara, como la Coordinadora de Militantes Independientes de IU impulsada por el diputado valenciano Ricardo Sixto, habían llamado a rechazar ese acuerdo al entender que no es más que "un pretexto para seguir diluyendo IU en Podemos" y para garantizar "un cargo" para Garzón y el líder del PCE.

EL 'NO' GANA EN ASTURIAS

Por territorios, el apoyo a la alianza ha ganado en todas las federaciones menos en Asturias, donde el 'No' ha superado a los votos afirmativos. En concreto, de los 1.141 militantes asturianos que se han posicionado, el 55,7% --un total de 636-- han rechazado reeditar la confluencia, frente al 41,1% que la ha apoyado --469--.

Además, el 'Sí' ha ganado tanto en la consulta online que se celebró entre el 4 y el 9 de marzo --con 3.769 votos del total de 5.930--, como en el referéndum presencial desarrollado el 10 de marzo --de los 4.464 votos en urna, un total de 2.624 fueron afirmativos--.

Además del 'Sí' y el 'No', la consulta también ha registrado un total de 385 votos de 'Abstención', ya que la dirección decidió incluir esta opción dentro de la votación; un hecho cuestionado por la corriente crítica del diputado Sixto, al considerar que la abstención no se puede medir así sino contabilizando el número militantes que no votan.

LOS CRÍTICOS PIDEN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Este sector crítico también ha criticado la baja participación en la consulta porque demuestra, a su juicio, que "no se trata de un acuerdo positivo para IU". "No ha sido más que la ratificación del reparto en las listas, ya que no se ha informado ni debatido ningún acuerdo programático", denuncia en un comunicado la Coordinadora de Militantes Independientes.

"Justifican la confluencia con Podemos para sumar fuerzas, pero la realidad es que están consiguiendo justo lo contrario ya que ni tan solo está participando la propia militancia. Lo que sí que es cierto es que el debate ha desaparecido y tenemos una organización más centralizada que nunca", ha lamentado Sixto.

De hecho, este sector aprovecha para pedir a la dirección que asuma que "la baja participación" y "la desafección de la militancia" demuestra su "poca capacidad" para seguir liderando el proyecto, y convoquen una asamblea extraordinaria.