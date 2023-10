Bendodo pide al Gobierno no culpar al PP si hay abucheos a Sánchez el 12-O: "Hay que saber encajar pitos y palmas"

"Sánchez está manchando como nunca la imagen de España a nivel internacional por los líos con sus socios", proclama en Málaga



MÁLAGA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha criticado que el Gobierno se esté "dedicando a culpar de forma preventiva" al PP de la "pitada previsible" que, como ha ocurrido otros años, puede recibir el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, en el día de la Fiesta Nacional cuando, según ha subrayado, su partido "no tiene nada que ver en esto" sino que se debe al "desgaste al que está sometiendo a España".

"Aquí en política y los que estamos en estas responsabilidades, es muy importante que sepamos encajar las palmas y los pitos", ha manifestado Bendodo, para subrayar que "la calle no es patrimonio de nadie" sino que es "de quien está cerca de la gente".

En una comparecencia en Málaga, ha asegurado que la celebración del día de la Hispanidad, el 12 octubre es una fecha de celebración que, en su opinión, este año lo va a ser "un poco menos porque coincide con el momento en el que la ambición desmedida del presidente en funciones más daño le está haciendo a nuestro país".

Así, no le extraña que este jueves haya una pitada contra Pedro Sánchez, al que le ha recomendado "saber encajar las palmas y los pitos", y no culpar de ellas al PP porque "no tiene nada que ver con esto". A su juicio, "la calle le ha dado la espalda a Sánchez, a sus políticas y a su Gobierno".

Ante esto, ha pedido a Sánchez que se baje del Falcon porque "desde las alturas no ve las grietas que está dejando" en el país y lo que opina la gente. "Que le pregunte a la gente de la calle qué opina de lo que está haciendo, y si la gente le abuchea, tendrán sus motivos, que analice lo que está haciendo y el desgaste al que está sometiendo nuestro país", ha subrayado.

SÁNCHEZ, "MANCHANDO" LA IMAGEN DE ESPAÑA A NIVEL INTERNACIONAL

Además, Bendodo ha afirmado que el presidente del Gobierno, que ostenta este año la presidencia de turno en el Consejo de la Unión Europea, "está manchando como nunca la imagen de España a nivel internacional por los líos con sus socios radicales" de gobierno.

"Sánchez tiene unos socios de gobierno que dicen que no saben qué es un grupo terrorista; Sánchez tiene unos socios de gobierno que se posicionaron contra la OTAN, se posicionaron a favor de Putin en la guerra de Ucrania y ahora no condenan abiertamente las acciones de un grupo terrorista como Hamás atacando a un estado legítimo como es Israel", ha criticado.

Al respecto, ha señalado que "el Gobierno tiene que explicar muy bien por qué España no aparece en la declaración conjunta de apoyo a Israel tras sufrir un brutal atentado terrorista por parte de Hamás", escrito donde sí aparecen países como Francia, Italia, Alemania o Reino Unido.

Bendodo ha explicado que España "tiene que tener un comportamiento ejemplar, más que nunca", al ostentar al presidencia de turno de la Unión Europea --algo que ocurre cada 13 años--, ya que "nos están mirando con lupa". Por ello, le ha exigido al presidente en funciones que "arregle los líos con sus socios" porque si no, "vamos a pasar a la historia con la presidencia con más pena que gloria".

"Que arregle esto con sus socios", le ha insistido Bendodo, quien ha recalcado que "Sánchez está manchando como nunca la imagen de España a nivel internacional con la postura tibia del ataque terrorista a Israel, con el tirón de orejas que ya nos dio la Unión Europea por el abaratamiento de los delitos por la corrupción, reduciendo las penas por malversación, y con el toque de atención que ha dado el comisario de Justicia de la Unión Europea ayer mismo por la amnistía que está fraguando Pedro Sánchez".

Bendodo ha defendido que "el terrorismo no tiene ideología y todos, absolutamente todos, con independencia de lo que pensemos, tenemos que luchar contra él, combatirlo y condenarlo; y todos los gobiernos deben hacerlo. No se puede blanquear el terrorismo".

En el caso de Gaza, ha dicho que este no es un ataque de un país a otro como la guerra de Ucrania y Rusia, sino "que un grupo terrorista ha atacado a un país democrático legítimamente constituido. Esto se parece más al 11 de septiembre, donde Estados Unidos fue brutalmente agredido por las fuerzas islamistas", por lo que ha incidido en que "España tiene una oportunidad de estar a la altura" porque "siempre ha tenido un papel protagonista en los procesos de paz de Oriente Medio", y en este tiene que ser "intrascendente".