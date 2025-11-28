Bernabé critica que un "débil y plegado" PP se apoyara en Vox para seguir presidiendo la Comunidad Valenciana

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, durante su visita a los trabajos de dragado de la acequia del Puerto de Catarroja, a 26 de marzo de 2025, en Catarroja, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado que un "débil y plegado" PP se apoyara en Vox este jueves para investir al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Así ha reaccionado en una entrevista en 'La hora de La 1', de TVE, recogida por Europa Press, a los trece votos con los que Vox apoyó la investidura del dirigente 'popular'. También ha reprobado que Abascal haya sido quien decida que un PP "más plegado todavía" a los "posicionamientos ultras y negacionistas" sea quien presida la Generalitat.

En este sentido, ha apuntado que "lo peor" de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat fue que el 'popular' confirmó que seguiría con el proyecto político de su predecesor Carlos Mazón, el cual ha calificado como el "más terrible y el más devastador para la Comunidad Valenciana".

Asimismo, ha criticado a Pérez Llorca por ser el "primero" que sostuvo a Mazón con sus "mentiras" y a un Consell "despreocupado" con lo sucedido en la dana del año pasado, a la vez que ha insistido en la necesidad de que convoque elecciones.

A este respecto, ha agregado que "las derechitas cobardes" no se quieren "enfrentar a las urnas", y ha reprochado que, aún con lo que ha vivido la Comunidad en el último año, "no son capaces" de llamar a las urnas.