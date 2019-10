Bescansa pide el voto atacando a Podemos: "Evitaremos que el capricho de unos sillones acabe bloqueando el país"

Publicado 22/10/2019 17:32:45 CET

Defiende que "deben ser los políticos los que resuelvan" el problema en Cataluña dado que "son los que lo han creado"

La cabeza de lista de Más País por A Coruña para las generales de noviembre, Carolina Bescansa, ha pedido el voto para su partido señalando que evitarán que "el capricho de unos sillones en el Consejo de Ministros acabe bloqueando de nuevo este país".

En un almuerzo informativo en Club Siglo XXI, Bescansa ha destacado así que lo que ofrece Más País frente a otras fuerzas progresistas es la responsabilidad, y garantizar una posición clara de lo que harán tras los comicios: "Ayudar a construir un Gobierno de progreso en España".

De este manera, ha criticado la actitud tanto de PSOE como de Unidas Podemos de no haber correspondido a la mayoría progresista que les apoyó el 28 de abril, y ha apostillado que ahora, ellos llegan para garantizar también que los socialistas no se cogen de la mano del PP "con la política catalana en el bolsillo".

Bescansa advierte de que dado que tras las urnas es posible que se llegue a una situación similar a la de abril, se debe ir a votar de manera "responsable" porque no hay garantías de que tanto los de Sánchez como los de Iglesias vuelvan a hacer lo mismo. "El 28 abril votamos bien, pero lo que hicieron con nuestro voto no estuvo bien", ha llegado a decir.

TORRA Y SÁNCHEZ "HAN FRACASADO"

En este punto, la candidata ha destacado el papel que jugará la cuestión catalana en la campaña, y ha indicado que su postura acerca de la sentencia es clara: "En estos momentos hay personas en prisión porque han cometido delitos que tienen que ver con conductas tipificadas en el Código Penal".

A su juicio, el gran error ha sido dejar que un problema político lo resuelvan los jueces porque los dirigentes han decidido declinar sus responsabilidades. Así, ha aseverado que ahora la situación en el conflicto no es mejor que antes de la sentencia y que supone un fracaso de los políticos responsables, ha apuntado directamente al presidente del Gobierno en funciones y al president Quim Torra.

Según sostiene, ambos dirigentes han fracasado y siguen haciéndolo cuando "se niegan a sentarse en una mesa de diálogo" o cuando escenifican que no se cogen el teléfono unos a otros. "Deben ser los políticos los que resuelvan porque son los que han creado ese problema", ha apostillado.

MODELO DE REPÚBLICA FEDERAL

Además, durante su intervención, la dirigente de Más País ha explicado que es necesario diferenciar la crisis catalana de la crisis territorial española y ha urgido a que el próximo gobierno que salga de las urnas aborde el problema de inequidad y desigualdad que se ha generado.

Para Bescansa, este problema es fruto de un mal diseño constitucional, y apuesta por "cambiar las vigas" de la carta magna porque de lo contrario no se resolverá ni la crisis territorial ni la catalana. Añade que, para ella, el modelo territorial debe tener forma de republica federal que sea capaz de dar voz a los diferentes territorios. "Creo en la integridad territorial de España, Pero eso no significa que no crea en los diferentes países que componen España", ha aseverado.