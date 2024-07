Besteiro apoya una "financiación singular" para Cataluña: "La estamos reclamando para Galicia"

Emplaza a Rueda a preocuparse "más" de lo que debe reclamar para Galicia y "menos de lo que le dicta Feijóo desde Madrid"



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha respaldado que se le otorgue a Cataluña una "financiación singular" al asegurar que es una demanda que los socialistas gallegos reclaman para Galicia.

"Galicia está reclamando durante muchos años una financiación singular con base en criterios como en envejecimiento de la población y la dispersión, es decir, todo lo que implica un mayor coste para presentar un servicio", ha dicho para sostener que "no se puede discutir ahora" la "financiación singular" que todos reclaman para "Galicia".

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en la Cámara gallega y preguntado por el acuerdo entre el PSC y ERC, que contempla que Cataluña recaude el 100% de los impuestos, Besteiro ha dicho que "otra cosa distinta es el marco de la solidaridad e igualdad" que, según ha subrayado, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que "no está en tela de juicio".

En esta línea, el jefe de filas de los socialistas gallegos ha incidido que la propia Constitución garantiza esta "solidaridad e igualdad" entre las Comunidades Autónomas y ha aprovechado para emplazar al titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, a preocuparse "más" de lo que debe reclamar para Galicia y "menos de lo que le dicta Feijóo desde Madrid". "Porque Madrid no se va a preocupar de la despoblación ni del envejecimiento", ha apuntado.

En su intervención, Besteiro ha sostenido que "solo hay dos interesados" en que Salvador Illa no sea presidente de la Generalitat, "el Partido Popular y Junts". Tras criticar que ambas formaciones "coincidan una vez más", ha señalado que el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendía en los años 2012 y 2016 la "singularidad".

"Más allá del enfrentamiento territorial, en el que disfruta y en el que navega el PP, el PSOE se preocupa por los servicios de las personas. Por eso hay que atender esas singularidades", ha afirmado.

CUALQUIER AVANCE "SE LE APLICA A GALICIA"

Además, preguntado por el hecho de que el BNG reclamase un concierto económico para Galicia al asegurar que su acuerdo de investidura incluya que "Galicia tendrá el mismo trato que Euskadi y Cataluña en cualquier avance que haya", Besteiro ha asegurado que el acuerdo se refiere al "marco general de las comunidades autónomas" y no solo a las comunidades históricas.

"El avance que se produzca en la financiación autonómica en las comunidades autónomas también se le aplica a Galicia", ha señalado para asegurar que eso es lo que defiende el Partido Socialista. "Y de esa posición no nos hemos movido en ningún momento", ha afirmado.

Por último, ha vuelto a reprochar la actitud del PP al apuntar que si se está siempre hablando de "singularidades", no se puede decir que no se quieren atender las "singularidades". "Porque entonces no sabemos qué interés estamos defendiendo. Y el presidente de la Xunta tiene que defender los intereses de Galicia. Esa es su obligación", ha dicho.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES Por otra parte, también a preguntas de los medios, Besteiro se ha pronunciado sobre la amenaza de Alfonso Rueda de llevar a los tribunales la convocatoria de la Conferencia de Presidentes autonómicos.

El socialista ha señalado la contradicción de que Mariano Rajoy convocase la Conferencia solo dos veces durante los siete años que gobernó, mientras Pedro Sánchez lo hizo en seis ocasiones en un periodo similar, "sin contar las 14 que hubo durante la pandemia".

Las cifras, ha dicho, "no admiten lugar a dudas, por lo que ha sostenido que Rueda pretende avivar la polémica en la que está metido, de los que los problemas están en el exterior".