Biden da la bienvenida a Sánchez en la Casa Blanca y desea "profundizar los lazos históricos" entre ambos países

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado la bienvenida este viernes a la Casa Blanca al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a quien ha calificado de "socio y aliado" en la OTAN, y ha asegurado que espera "profundizar los lazos históricos" que mantienen ambos países.

"Hoy me enorgullece dar la bienvenida a la Casa Blanca a nuestro socio y aliado, el presidente de España, Pedro Sánchez", ha escrito el mandatario estadounidense en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, a unos minutos de recibir en Washington al presidente español en un encuentro bilateral que se celebrará en el Despacho Oval. "Espero profundizar los lazos históricos entre nuestras naciones", ha deseado Biden en la misma publicación de redes sociales.

Today, I'm proud to welcome our close partner and Ally President @sanchezcastejon of Spain to the White House.



I look forward to deepening the historic ties between our nations.