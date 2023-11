Bildu dice que el Gobierno "va tener que sudar" para lograr sus votos y exige reconocer la nación vasca

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha asegurado que el Gobierno del PSOE y Sumar "va tener que sudar" para lograr sus votos "en cada decisión y en cada ley". Tras asegurar que apoyarán la Ley de Amnistía, ha apuntado que seguirán "ensanchando los rígidos márgenes de esta Constitución". Asimismo, ha vuelto a exigir el reconocimiento de la nación vasca.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Matute ha señalado que su formación ha querido impedir el acceso al poder de PP y Vox, y por eso, no ha puesto precio a sus votos a favor de la investidura de Pedro Sánchez.

No obstante, ha dicho que la legislatura "es larga" y, al igual que fueron "muy claros en el apoyo expreso a fórmulas de Gobierno que excluyeran al PP y a Vox", son "igual de claros al decir" que sus votos "los van a tener que sudar en cada decisión y en cada ley".

"Porque nuestros seis votos, igual que otros muchos votos de otras formaciones políticas, hacen que las leyes salgan o no salgan, y ahí queremos marcar el sello y le impronta de EH Bildu, que es una defensa de los derechos de la clase trabajadora, la ampliación de las libertades para todos y para avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad efectiva del Estado español y, por tanto, el reconocimiento de Euskal Herria como nación", ha indicado.

El dirigente de EH Bildu ha negado que, a cambio de su respaldo a Sánchez, se haya pedido la alcaldía de Pamplona para Joseba Asiron, y ha rechazado "reclamaciones que nazcan de la propia realidad, no de despachos en Ferraz o en Moncloa, tienen que nacer de la pulsión que exista en Pamplona".

"Desde luego, la voluntad y la determinación de EH Bildu para tomar las riendas del Ayuntamiento de Pamplona en la persona de Asiron siguen estando encima de la mesa", ha manifestado, para apuntar que deben ser "otras formaciones políticas las que tendrán que hacer esa lectura de tiempos" en Pamplona.

"UNA COLA DE PETICIONES"

Oskar Matute ha señalado que "la cola de peticiones" de EH Bildu "es muy grande", y ahora que hay que afrontar la aprobación de unos Presupuestos, negociarán "medidas que favorezcan las condiciones de vida de la gente, que hagan que la vida de la gente sea más fácil, y sobre todo de las clases populares ante esta locura de la escalada de precios y de la incertidumbre vital".

También ha especificado que plantearán medidas "que intenten ahondar en cuestiones más concretas de pueblos y localidades" en las que su "empujón pueda ayudar a resolver nudos que puedan existir en torno a infraestructuras, en torno a la necesidad de ayuda pública para llevar a cabo proyectos".

"Vamos a intentar siempre poner una máxima encima de la mesa y es que nosotros estamos, en este caso en Madrid, y en todas las instituciones de Euskal Herria, para defender los derechos de la gente, su dignidad y para avanzar como pueblo", ha avisado.

AMNISTÍA Y PLURINACIONALIDAD

En este sentido, ha subrayado que se debe abordar el debate de la plurinacioalidad. En cuanto a la Ley de Amnistía, ha recordado que es el legislativo el que hace las leyes y los jueces deben "velar porque se cumplan".

"Mientras esas leyes no sean abiertamente inconstitucionales y, de momento no hay nadie que así lo diga, porque todavía ese procedimiento no se ha iniciado, lo que tendrían que hacer es permitir que el legislativo haga leyes", ha añadido.

El representante de EH Bildu ha subrayado que apoyarán esta Ley de Amnistía y seguirán "ensanchando los rígidos márgenes de esta Constitución".