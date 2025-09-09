Bolaños afea el "fariseísmo" del PP en la defensa de los jueces: "Cuando investigan al PP los atacan y denigran"

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

Denuncia una "campaña inaceptable de acoso" a la jueza de la dana por "excargos del PP" y "pseudomedios financiados" por los 'populares'.

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado este martes el "fariseísmo" que, a su juicio, demuestra el PP cuando pide al Ejecutivo que defienda a los jueces y su independencia, ya que, bajo su punto de vista, cuando un fiscal o un magistrado investiga a algún cargo 'popular', desde el partido los "atacan, denigran y desprestigian".

Lo ha dicho durante su intervención en el Pleno del Senado en respuesta a una pregunta de la portavoz 'popular' en la Cámara Alta, Alicia García, que le preguntaba si va a defender a los magistrados "ante la permanente agresión del Gobierno a su independencia".

"Cuando un fiscal o un juez investiga a alguien del PP le atacan, le denigran y le desprestigian, lo han hecho siempre", ha espetado el ministro.

A renglón seguido, ha puesto como ejemplo una afirmación atribuida al expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) en la que señalaba que la judicatura "no debe ser una pasarela para el estrellato" y los magistrados "no deben dar lugar a escándalos".

"Ustedes le aplaudieron. A ustedes, las declaraciones les parecen bien o mal en función del presidente que las haga", ha comentado el ministro, aludiendo veladamente a las palabras del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que dijo en una entrevista en 'TVE' que había "jueces haciendo política" en España.

Esa es la prueba, según Bolaños, de que el "fariseísmo" del PP es "actual, más que nunca".

Asimismo, el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto el foco en la "campaña inaceptable de acoso, insinuaciones y acoso" por parte de "excargos del PP y pseudomedios financiados por el PP" que, ha dicho, está sufriendo la jueza de instrucción de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión política de la dana.

"No he visto ninguna muestra de solidaridad con ella (...) Seguro que por olvido, pero no le he escuchado una muestra de solidaridad con la jueza de la dana. No están para dar lecciones a nadie", ha ironizado el ministro.

"Defensa de la independencia judicial, toda; intentar controlar salas del Supremo por detrás, ninguna", ha zanjado.

EL PP VE EN LA APERTURA DE JUICIO AL FGE EL "RETRATO" DEL SANCHISMO

Previamente, Alicia García (PP) le ha preguntado "cuándo van a exigir la dimisión" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el mismo día en que el Tribunal Supremo ha acordado la apertura de juicio oral contra él por la presunta filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Es el retrato del sanchismo: la foto vergonzosa del fiscal general procesado: del estrado al banquillo y una fianza de 150.000 euros", ha descrito.

En su última intervención, García ha mostrado su solidaridad tanto con la jueza de la dana como "con el de Badajoz", en alusión al magistrado que investiga a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo.

García ha dicho que Sánchez es "un presidente 'consumidito' por el miedo a las urnas, al Estado de Derecho y a España", y es por eso que el jefe del Ejecutivo "dice que votar paralizaría el país". "Antes de Sánchez, sólo Franco decía que las elecciones eran un incordio", ha subrayado, parafraseando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de incidir en que esta actitud demuestra la "vocación autoritaria" de Sánchez.

Para la portavoz 'popular', esta es la "semana negra" del Ejecutivo y la "apertura de su particular año judicial", con las citaciones a declarar de Begoña Gómez, esposa Sánchez, "y pronto el hermano de Sánchez", además del fiscal general "en el banquillo y con fianza de 150.000 euros".