Bolaños carga contra la "disparatada" intervención de Alicia García: "Nunca ha tenido un nivel tan bajo el PP"

García acusa al Gobierno de ser "cómplice" de Maduro y querer gobernar sin el Parlamento: "A eso se le llama autocracia"



MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado la "apocalíptica" y "disparatada" intervención de la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, a la que ha recriminado que hable de "autocracia" y de que España va "camino a una dictadura". A su entender, el PP "nunca" había tenido "un nivel tan bajo" entre sus dirigentes.

Así se ha pronunciado en el Pleno del Senado, después de que García haya criticado las palabras ante el Comité Federal del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asegurando que está dispuesto a gobernar tres años "sin el concurso del Poder Legislativo". A su entender, "a eso se le llama autocracia y dictadura". "Esto es el estilo sanchismo, desprecio a la democracia y mentiras sin futuro", ha apostillado.

En su pregunta al ministro en la sesión de control al Gobierno en el Senado, la portavoz del PP ha defendido un adelanto electoral. "Habrá elecciones y entenderán entonces que debieron respetar los resultados del 23 de julio y no hundir a su partido y a España con pactos antinatura. ¿Hasta en esto van a emular al dictador Maduro?", ha preguntado, para acusar al Gobierno de seguir "sin condenar la dictadura" en Venezuela ni "reconocer la inapelable victoria de Edmundo González como presidente legítimo".

EL PP DENUNCIA LA "COLONIZACIÓN" DE LAS INSTITUCIONES

En este punto, ha pedido al Gobierno que se sume a la iniciativa de los expresidentes José María Aznar, Felipe González y Mariano Rajoy para llevar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional porque eso es "lo limpio y lo democrático" mientras que "lo sucio" es "colonizar" las instituciones como, a su juicio, ha hecho con el Banco de España o la "utilización de la Abogacía del Estado y la Fiscalía como bufete de defensa gratuita de la familia Sánchez-Gómez".

A renglón seguido, Alicia García ha preguntado al Gobierno y al PSOE de qué "libertad hablan si son cómplices de Maduro". "¿De qué transparencia hablan si no han explicado lo de las maletas de Delcy ni los viajes de Zapatero? ¿De qué igualdad hablan si han pactado con Esquerra una España de privilegios?", ha exclamado, para concluir: "La solidaridad no se negocia, la igualdad no se mercadea y la libertad de España no está en venta".

En su turno, Bolaños ha echado en cara al PP que, tras el verano, siga "en la autocracia, en la dictadura y en el tremendismo cada día más ridículo". Dicho esto, ha presumido de que España hoy "está creciendo cuatro veces más que la media europea", va camino de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, tiene la tasa de temporalidad "más baja de la historia" y ha "resuelto" la crisis "del proceso soberanista en Cataluña".

"Y tenemos los tres poderes del Estado funcionando con normalidad, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial, gracias al acuerdo que logramos precisamente con ustedes para renovar el Consejo después de cinco años y medio de bloqueo", ha manifestado.

Según Bolaños, en España hay "más cohesión social y territorial" y las instituciones "funcionan". "Yo no veo el problema", ha aseverado, para añadir que al PP le parecerá "un problema" no gobernar España con "los ultras" pero "a la sociedad española le parece un alivio".

BOLAÑOS DENUNCIA LA "INTERVENCIÓN APOCALÍPTICA Y TREMENDISTA" DEL PP

En su turno, el ministro ha afeado a la bancada del Grupo Popular que se ponga en pie para aplaudir a la portavoz. "Me llama la atención que una intervención como la que usted acaba de tener, tan tremendista, tan apocalíptica, tan disparatada, levante de sus asientos a la bancada popular. Cómo está el PP, nunca ha tenido un nivel tan bajo el Partido Popular en sus dirigentes. Nunca, jamás", ha proclamado.

Así, ha dicho que en tres minutos el PP ha hablado de "ser una autocracia", de "ir camino de dictadura", "de proteger dictadores" y que van a "suprimir las elecciones". "En un PP de centro normal, razonable, usted mañana dejaría de ser portavoz del Senado y sin embargo su grupo se ha levantado en masa a aplaudirla", ha manifestado.

Tras criticar la "colección de disparates" que ha expuesto Alicia García, ha dicho que sus palabras evidencian que el Gobierno va por el camino que hay que seguir y ha resaltado que en el pasado el PP ha fallado en sus predicciones, como cuando en 2022 apuntaba a una crisis "profundísima" o decía que el Partido Socialista haría presidente en Cataluña a Carles Puigdemont.

"Ninguna de esas predicciones pasa el más mínimo filtro de la realidad. Hoy el PP está en un plano y la realidad está en otra. Nosotros seguimos gobernando y bien. Y ustedes necesitan mucho ruido para que no se vea", ha finalizado.