Bolaños da por cumplido el acuerdo con Bruselas con la renovación del CGPJ y las propuestas para estudiar su reforma

BRUSELAS 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dado por cumplido este miércoles desde Bruselas el acuerdo que sellaron con la Comisión Europea PSOE y PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al defender que el que haya sobre la mesa propuestas alternativas para la reforma del sistema de elección de los vocales judiciales responde en sí mismo al compromiso, aunque por el momento no se haya decidido poner en marcha ninguna de ellas.

"Ahí está el trabajo. El documento elaborado por el CGPJ se aprobó por unanimidad de sus miembros", ha declarado Bolaños a la prensa a su salida de una reunión en la sede de la Comisión Europea con el nuevo comisario de Justicia, Michael McGrath, quien el pasado 1 de diciembre tomó el relevo del belga Didier Reynders.

De este modo, Bolaños ha insistido en que el "compromiso" era que se procediera a la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial y que "se estudiaran diferentes alternativas". El Consejo "ha hecho su trabajo y creo que la recomendación está cumplida", ha recalcado el ministro, sobre la segunda parte del acuerdo con Bruselas sobre cuya interpretación discrepan PP y PSOE, ya que los 'populares' consideran que pasa por poner en marcha la reforma y el Gobierno sostiene que se limita a iniciar la reflexión.

Fue el pasado 5 de febrero cuando el CGPJ, en vísperas de que se cumpliera el plazo legal, aprobó por unanimidad de sus 20 vocales un informe con dos propuestas dispares: la de los diez vocales progresistas, que aboga no solo por mantener la intervención parlamentaria en la designación de los 12 vocales judiciales, sino por aumentarla; y la de los diez vocales conservadores, que plantea expulsar a las Cortes Generales de este proceso de selección para que los 'jueces elijan a los jueces'.

En todo caso, Bolaños se ha mostrado satisfecho al término de un encuentro con McGrath, una reunión que ha definido como "fructífera" y de "mucha confianza" y en la que el ministro ha insistido en trasladar al responsable comunitario la "normalidad institucional" que ve en España.

Además, ha restado valor a las distintas cartas que la delegación del PP en la Eurocámara, que lidera Dolors Montserrat, ha enviado al comisario en los primeros meses del año para alertar de la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o de la reforma del Consejo de RTVE, entre otros asuntos que a ojos de los 'populares' ponen en riesgo el Estado de Derecho en España.

Según Bolaños, McGrath "ni ha mencionado" las cartas remitidas por el PP a su despacho y ello, ha dicho el ministro, se debe a que los mensajes del partido de Alberto Núñez Feijóo "no han calado de ninguna manera". "El problema del PP es que viene a Europa a hablar mal de España, por eso nadie le hace ni caso, porque España es modelo económico, social y de cohesión social", ha zanjado.

BOLAÑOS NO VE "NINGUNA" PREOCUPACIÓN DE BRUSELAS POR LA AMNISTÍA

A preguntas de la prensa, Bolaños también ha defendido que "la preocupación de la Comisión Europea por la (ley de) amnistía es ninguna" y que, prueba de ello, es que el informe anual sobre el Estado de Derecho que Bruselas publicó en julio no se refirió expresamente a esta ley.

El ministro ha añadido que ha sido él quién ha sacado el tema de la ley de amnistía en la reunión, y no el comisario, para "explicar la normalización absoluta desde el punto de vista institucional, social y político que hoy se da en Cataluña".

Preguntado si el comisario le ha informado de si asume el encargo pendiente del anterior comisario de Justicia de emitir un dictamen legal sobre la ley, Bolaños no ha respondido a cuál ha sido el mensaje de McGrath pero ha opinado que no cree que Bruselas esté preparando una evaluación de este tipo. "No Creo que vaya a haber ningún dictamen", ha remachado, si bien ha avisado de que esa pregunta debe responderla el comisario