Bolaños defiende por primera vez en el Senado su gestión en Justicia: presume de amnistía, CGPJ y digitalización

PP y Vox afean al ministro que tardase 10 meses en comparecer ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido por primera vez ante la Comisión de Justicia en el Senado su gestión al insistir en que esta "es la legislatura de la transformación", que impulsa la "modernización" y "digitalización" de los juzgados y tribunales, y que ha materializado ya la aprobación de la ley de amnistía y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Bolaños, que ha comparecido casi cuatro horas para informar sobre las "líneas generales" de su gestión, ha asegurado que aunque "todos los ministros de Justicia" han querido llevar a cabo "la mayor digitalización", la "diferencia" es que él ha "cumplido".

"Ya he aprobado la Ley de Eficiencia Digital, ya he avanzado en la Ley de Eficiencia Procesal, y vamos a seguir trabajando en la Ley de Eficiencia Organizativa. Usted me podrá criticar a mí, pero reconózcame al menos que hemos impulsado la mayor digitalización de la historia", ha dicho en respuesta a la senadora del PP María José Pardo.

Ante los reproches de PP y Vox de que tardara 10 meses en comparecer en esa sede, ha explicado que tiene varias comisiones que atender y que quiso hacerlo en julio, pero al PP "le vino mal".

NUEVA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Por otro lado, Bolaños ha celebrado el "fin de la crisis constitucional e institucional que suponía el bloqueo" del CGPJ y que su Presidencia recayera en una mujer: "Se ha conseguido romper otro techo de cristal".

También ha reiterado que tras la aprobación de la ley de amnistía "hoy en Cataluña la convivencia está garantizada". "La Constitución se cumple y la normalización política, institucional y social en Cataluña es un hecho", ha añadido.

No obstante, ha dedicado la mayor parte de su comparecencia a defender los "tres ejes principales" del Ministerio: la digitalización, la modernización y la "vocación social" de la Justicia. Como ha hecho en otros escenarios, ha destacado la 'Carpeta Justicia', la apuesta por la inteligencia artificial, la creación de oficinas de justicia municipales y las oficinas de asistencia a las víctimas de delito.

Este miércoles ha anunciado el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial que estará a disposición en la 'Carpeta Justicia' y adaptará las resoluciones judiciales a un lenguaje más claro, sencillo y accesible.

COMPROMISOS: NUEVA LECRIM Y REFORMA 'ANTIBULOS'

También ha incidido en su "compromiso" para aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCRIM) que deje en manos de los fiscales la instrucción de las investigaciones penales, así como para modificar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Y ha sacado pecho de haberse reunido con "todos" los grupos profesionales de Justicia.

Además, ha mencionado el recién aprobado Plan de Acción por la Democracia y a dos de las reformas que incluye, la de la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor y la de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Rectificación, que ha calificado de "obsoletas".

"Hoy las injurias, las calumnias, las mentiras, las falsedades, los bulos corren por las redes a una velocidad inimaginable hace 40 años y por tanto tenemos que reformar estas leyes para proteger el honor de las personas", ha apuntado. Sobre el Plan de Acción por la Democracia, ha preguntado al PP por qué apoya uno "contra los bulos y las mentiras en Europa y no lo hacen en España".

PP VE "UN FRACASO" LA GESTIÓN DE BOLAÑOS

La senadora del PP ha asegurado que los anuncios de Bolaños los han hecho ya "sus antecesores". "Es un auténtico fracaso si venden exactamente lo mismo", ha dicho.

Además, ha asegurado que desde el Gobierno "ni gobiernan ni legislan" y "son incapaces hasta de sacar adelante la senda de déficit", por lo que "incumplen el mandato constitucional de aprobar unos presupuestos".

Pardo ha acusado al Ejecutivo de conceder "cesiones a los independentistas", de llevar a cabo "campañas de acoso a los jueces que investigan a la mujer del presidente" y de pretender "imponer" una "mordaza" a la "prensa".

"Va a pasar a la historia como el ministro del Gobierno de la corrupción, de la censura y de la venta de España y de la igualdad de todos los españoles solo por el poder", ha manifestado. El ministro le ha contestado: "Les parecerá muy bien la política del PP en Cataluña, pero son una máquina de fabricar independentistas".

La senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez ha criticado a Bolaños por "compadrear con sus socios separatistas". También ha reprochado que desde el Gobierno intenten "dilatar a posta los procesos judiciales en los que el PSOE está pringado hasta las cejas", en referencia al 'caso de los ERE' o al 'caso Begoña Gómez'.

Bolaños le ha afeado "su discurso ultra". "No ha innovado usted nada y yo, pues, casi podría dar por reproducido las respuestas que habitualmente le damos a la ultraderecha", ha afirmado, aunque luego ha desglosado varios de los puntos señalados, incluidos el de transparencia.

"¿Cuándo vamos a saber cómo se financia? ¿Cuáles son los sueldos que pagan? ¿Cómo está el dinero en la fundación? (...) Ustedes, en materia de transparencia, puntito en boca", ha zanjado.

JUNTS Y ERC, "PREOCUPADOS" POR LA AMNISTÍA

Por su parte, el senador de Junts Joan Baptista Bagué ha dicho que ve con "preocupación" que "lo que ya está aprobado, publicado y sancionado por el Jefe de Estado y publicado en el BOE, no se cumple", en referencia a la ley de amnistía.

Ha incidido en que 51 policías han sido amnistiados y, adelantándose a la contestación de Bolaños, ha dicho: "Nos responderá que esto es un tema que depende del juez, pero a nosotros nos preocupa quién supervisa lo que hace el juez".

Al hilo, el senador de ERC Joan Josep Queralt ha criticado la negativa del Supremo a amnistiar la malversación del 'procés'. Y ha afeado que el alto tribunal "rete" al Constitucional y avise de que si la corte de garantías ve amnistiable este delito, elevará el asunto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Bolaños ha explicado que "lo que está sucediendo es el Estado de Derecho". "Hay jueces y tribunales que están aplicando la ley y algunos otros que plantean cuestiones de inconstitucionalidad", ha zanjado para luego "pedir respeto" para ellos.

PNV VE UN "PROBLEMA SISTEMÁTICO" EN EL CGPJ

El senador del PNV Igotz López Torres ha hecho referencia a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende abordar el modelo de elección del CGPJ. A su juicio, el "problema sistemático" continúa: "Los dos partidos mayoritarios siguen pretendiendo tener una cuota mayoritaria dentro del CGPJ para poder hacer la designación de personas ideológicamente afines en los nombramientos de las cúpulas judiciales".

Queralt (ERC) también se ha pronunciado sobre el CGPJ; en su caso, para afear que "esta vez, por primera vez, no hay un solo abogado". El ministro le ha dado la razón, pero le ha dicho: "No hay abogados en los 20 vocales del CGPJ. Reconocerá conmigo que lo que sí hay es un ministro de Justicia que es abogado y que no lo había sido en los últimos 20 años".

Sobre la intención de Bolaños de "modernizar" la Administración, el senador de ERC ha pedido medidas concretas. "La palabra en sí mismo no quiere decir nada, es un eslogan vacuo", ha apuntado, al tiempo que ha reclamado una comisión nacional independiente de inteligencia artificial aplicada a la Justicia.

Al margen, los senadores de Junts, ERC y PNV han reclamado que se garantice el uso del catalán y el euskera en los tribunales. El senador del Grupo Izquierda Confederal Juanjo Ferrer ha señalado las necesidades de los juzgados de Ibiza y Formentera.

Por el PSOE, el senador José María Oleaga ha tachado de "éxito" la gestión de Bolaños para desbloquear el CGPJ y ha celebrado las medidas digitalización.