Bolaños no cree "que haya nada detrás" de la decisión del TS de no emitir imágenes del juicio al Fiscal General

Archivo - El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz (i) y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños (d), durante el acto de Apertura del Año Judicial 2025/2026, en el Palacio de Justicia, sede del Tribunal - EFE/Chema Moya POOL - Archivo

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha opinado que no cree que "haya nada detrás" respecto a la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no difundir imágenes en directo del juicio por presunta revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Considera que el Tribunal Supremo es "absolutamente profesional" y está convencido de que el juicio dará lugar a una resolución justa.

"No quisiera pensarlo", así ha respondido el ministro en una entrevista en 'La hora' de La 1, recogida por Europa Press, al ser preguntado por una posibles opacidad en el juicio contra el fiscal general, tras anunciarse que no habrá imágenes.

Además, ha explicado que no sabe los motivos de la decisión del tribunal, aunque contempla la posibilidad de que se dé porque ninguna de las partes personadas en el proceso hayan solicitado la retransmisión, dejando así al Supremo con una sola opción: "Si lo tiene que solicitar una parte y ninguna parte lo ha pedido y, por tanto, el Supremo no ha podido más que decidir esto...".

Por otro lado, ha dicho que cree que los medios podrán informar y ha asegurado que le parece importante que se conozca "con toda transparencia" el fondo, los testimonios y las pruebas documentales, que, ha afirmado, es lo que "va a acabar condicionando cuál es el resultado final del juicio".

EL GOBIERNO INSISTE EN SU APOYO A GARCÍA ORTIZ

En cualquier caso, el titular de la cartera de Justicia ha reafirmado el apoyo del Gobierno al fiscal general, y ha asegurado que confían en su palabra, en que "no cometió ningún hecho que fuera irregular" y en el compromiso de García Ortiz con el servicio público.

Al hilo, ha explicado que no retiraron al jefe de la Fiscalía de su puesto porque, ha asegurado, "no hay ninguna prueba fehaciente de que el delito del que se le acusa lo hubiera cometido él" y ha hecho un llamamiento a respetar la presunción de inocencia.

El ministro también ha aprovechado para comentar que el Supremo es "absolutamente profesional" compuesto por los "más altos magistrados de este país" y se ha mostrado convencido de que en el juicio se "va a poder demostrar todo" y "dará lugar a una resolución justa".