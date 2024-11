Bolaños reconoce injerencias de Rusia pero defiende: "No hubo trama rusa en Cataluña en el proceso independentista"

928164.1.260.149.20241128184557 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones en las Cortes, Félix Bolaños, en el Congreso - Isabel Infantes - Europa Press

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido este jueves que sigue existiendo un "ecosistema" desde Rusia que favorece las "injerencias" de este país en la Unión Europa y en concreto en España, como ya ocurrió durante el referéndum del 1-O independentista, pero ha negado con rotundidad que se pudiera hablar de una "trama rusa" en conexión con partidos catalanes.

"Vamos a decir claramente lo que no ocurrió: no hubo ninguna trama rusa en Cataluña en el proceso independentista, no lo hubo", ha señalado Bolaños en su primera comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en la que, a petición del PP, ha hablado de las injerencias desde Rusia.

Durante la comparecencia, el diputado del PP Rafael Hernando le ha reprochado al Gobierno que "oculte las conexiones" entre el independentismo catalán y la Rusia de Vladimir Putin. Junts y EH Bildu, por su parte, han censurado que se siga extendiendo este "bulo" sobre conexiones con participación del Govern del expresidente Carles Puigdemont.

Bolaños ha señalado que todos los procedimientos judiciales sobre esta injerencia rusa y la posible relación con el independentismo "están cerrados, excepto uno", en referencia a una causa reabierta en Barcelona por el juez Joaquín Aguirre, cuya instrucción ha sido muy cuestionada por los portavoces de Junts y EH Bildu.

Sobre esta causa, de hecho, ha recordado que "se ha pedido el archivo hace escasos días por parte del Ministerio Fiscal y, por tanto, veremos qué decide su señoría, pero es un escenario posible que también se archive".

NO SE PUEDE CRIMINALIZAR AL INDEPENDENTISMO

"No se puede criminalizar el independentismo, el independentismo es una idea. Es una manera de afrontar la vida política y la vida pública que es absolutamente legítima", ha continuado Bolaños, que ha dicho que el Gobierno lo que quiere es que "se cumpla la ley y la Constitución".

Bolaños ha apuntado que en 2017, coincidiendo con el 1-O, "hubo redes sociales y televisiones rusas y webs de origen progubernamental ruso que intentaron debilitar el Estado español e instalar un relato de que Europa era una organización política fallida, que iba a saltar a pedazos y que España estaba al borde de un conflicto civil".

En este sentido, Bolaños ha recordado que tanto la Unión Europea como España siguen impulsando iniciativas contra Rusia y "continúa en todo momento investigando" posibles injerencias de medios prorrusos o de actores en redes sociales, sobre todo a raíz del inicio del conflicto bélico en Ucrania.

El ministro se ha referido a la expulsión de 27 diplomáticos rusos en el año 2022 y a la "actividad del Kremlin en España", aludiendo de forma genérica a los intentos de "intervenir en asuntos domésticos, algunas veces a través de medios que son neutrales, desde el punto de vista ideológico, no con alianzas con actores nacionales".

"El Kremlin intenta utilizar cualquier conflicto, de cualquier naturaleza, cualquier crisis política, social, de inmigración, de refugiados", ha indicado.

APOYO DE ESPAÑA A UCRANIA

Bolaños ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Ucrania. "España en este momento es un interlocutor muy respetado en el mundo", ha expuesto Bolaños, lo que ha motivado la censura de Vox.

El diputado de Vox José María Sánchez García ha rebatido la estrategia contra la desinformación al entender que el Ejecutivo es un actor en la "difusión de bulos" y "siempre que habla miente".

El ministro también ha abordado la Estrategia Nacional sobre el Terrorismo aprobada en 2024 ante el reproche del PP por "obviar cualquier referencia a ETA y las víctimas de ETA".

En este punto, Bolaños se ha centrado en recordar que la organización terrorista fue derrotada hace más de una década, centrándose en amenazas como el yihadismo para congratularse por disponer en España de un "nivel de seguridad muy alto, sin poder garantizar en ningún momento un nivel absoluto de seguridad al 100%".