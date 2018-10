Borrell evita opinar sobre si Montón debe dimitir porque no tiene información

Publicado 11/09/2018 12:32:17 CET

ESTRASBURGO (FRANCIA), 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha dicho este martes que no ha tenido tiempo para informarse sobre la polémica que rodea el máster que estudió la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y ha evitado dar su opinión sobre si la ministra debería dimitir.

"No voy a contestar a esta pregunta, entre otras cosas porque sería incapaz de hacerlo, porque llevo 24 horas encerrado aquí (en Estrasburgo), tengo muy poca información y no podría decir nada más que lo que he leído en los periódicos y eso no aumentaría su información", ha zanjado, a preguntas de la prensa tras reunirse en Estrasburgo (Francia) con el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland.

"No me puede sorprender o dejar de sorprender, porque no he tenido ocasión de escucharla", ha insistido, al pedírsele una valoración sobre las explicaciones que ha ofrecido la ministra Montón en las últimas horas.

El jefe de la diplomacia española realiza una visita de tres días a Estrasburgo en donde se va a ver con distintos representantes de las instituciones europeas y del Consejo de Europa, así como con eurodiputados.

En una primera comparecencia ante la prensa acompañado por Jagland, Borrell ha apelado a la "cortesía" con el secretario general del Consejo de Europa para eludir responder a estas preguntas.

Así, el titular de Exteriores ha señalado que la situación de Montón "no tiene nada que ver" con su viaje a la ciudad francesa. "Estoy seguro de que todos los días, en todos los países, ocurren casos particulares que llaman la atención de los medios de comunicación, pero que perturban la normal relación entre la autoridad visitada y la visitante", se ha excusado.