Borrell sobre posibles sanciones a Israel: "la UE no debería pasar por alto" expresiones de odio hacia los palestinos

912723.1.260.149.20241010134626 El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante el Acto de Imposición de la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco - A. Pérez Meca - Europa Press

El alto representante y Robles resaltan la labor del contingente español desplegado en Líbano

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha vuelto a pronunciarse a favor de que la UE imponga sanciones contra Israel, esgrimiendo que "no debería pasar por alto" no solo las "acciones" que se están llevando a cabo en Gaza y Cisjordania sino las "expresiones de odio hacia los palestinos".

Borrell ha recordado que él ya ha planteado a los Veintisiete la imposición de sanciones contra dos ministros israelíes "por lo que dicen y por lo que hacen" pero ha subrayado que corresponde a los Estados miembro tomar una decisión por unanimidad.

"Ciertamente, de la misma manera que hemos acusado a los responsables rusos de los atentados contra los Derechos Humanos en la guerra de Ucrania, deberíamos estar dispuestos a actuar contra quien atente contra el Derecho Humanitario en cualquier parte del mundo", ha sostenido.

Desde luego, ha subrayado, "hay no solo ya hechos, sino expresiones de odio hacia la población palestina, que creo que la Unión Europea no debería pasar por alto". Eso no quiere decir, ha aclarado el alto representante, que la UE no condene los atentados terroristas de Hamás de hace un año y que no exprese su "dolor, compasión y solidaridad" con las víctimas. "Pero un horror no puede justificar cualquier horror", ha recalcado.

Borrell ha hecho estas declaraciones en Madrid tras recibir la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco en el Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio. "Me llena de orgullo y satisfacción el honor que esto representa", ha asegurado, subrayando que "los españoles podemos estar muy orgullosos de nuestros ejércitos".

"En todas las misiones (en el exterior) donde los ejércitos de España han participado, su rendimiento, su eficacia y su capacidad de prestar el servicio que se les pide es muy apreciado por todos", ha trasladado el alto representante, que ha tenido palabras de especial elogio hacia el contingente español en la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL), "que están en una situación difícil, incluso peligrosa, pero a pesar de ello nos siguen ayudando".

Al acto también ha acudido la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha puesto de relieve el compromiso de Borrell "con la paz, con firmeza, con valentía, ha sido total y absoluto" durante todo su mandato. "Yo desde luego como ministra de Defensa de España y como española me siento muy orgullosa. Si alguien ha trabajado firmemente por la paz y está trabajando en la Unión Europea por la paz en todos los ámbitos, es el alto representante", ha incidido.

Por otra parte, Robles ha vuelto a reconocer que la situación en la que están los soldados españoles en Líbano "es muy complicada y muy difícil, pero ellos siguen trabajando" (...) "tanto dentro como fuera del búnker (...) con toda la precaución".

La ministra ha subrayado que tanto ella como Borrell creen que la FINUL realiza una labor de intermediación "esencial y fundamental" y por eso los militares españoles "tienen todo nuestro apoyo", al tiempo que ha vuelto a aclarar que la decisión sobre la continuidad de la misión le corresponde a la ONU. "España estará en lo que diga Naciones Unidas", ha recalcado.